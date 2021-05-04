Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB 2021 Mayıs ayı PPK Merkez Bankası toplantısı ne zaman ve hangi gün yapılacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 10:48

ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB 2021 Mayıs ayı PPK ve hangi gün yapılacak?

Piyasalara yön verecek olan için geri sayım sürüyor. toplantıları ve rapor takviminde yer alan bilgilere göre mayıs ayı faiz kararı bu hafta içinde açıklanacak. Son olarak gerçekleşen PPK toplantısında çıkan kararda faizlerin yüzde 19'da sabit tutulmasına karar verilmişti. Şimdi ise gözler Para Politikası Kurulu Mayıs ayı toplantısının ardından Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasına çevrildi. TCMB'nin faiz artışına gidip gitmeyeceği araştırılıyor. Buna göre; ? ?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB 2021 Mayıs ayı PPK Merkez Bankası toplantısı ne zaman ve hangi gün yapılacak?

Mayıs ayı itibariyle vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Her ayın belli tarihlerinde gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararı çıkıyor. En son Nisan ayında gerçekleştirilen toplantıda ise faizlerin yüzde 19'da sabit tutulmasına karar verilmişti. 'nın (TCMB) Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında yılın beşinci ayında gerçekleşecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Buna göre; ? ?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB 2021 Mayıs ayı PPK Merkez Bankası toplantısı ne zaman ve hangi gün yapılacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

, Mayıs ayında yatırımcılar ve piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Her ay, Merkez Bankası başkanı önderliğinde toplanan Para Politikaları Kurulu (PPK), faiz kararının belirlenmesinde etkili oluyor. Merkez Bankası faiz kararı hakkında detaylar ise şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB 2021 Mayıs ayı PPK Merkez Bankası toplantısı ne zaman ve hangi gün yapılacak?

Merkez Bankası kararı henüz açıklanmadı. Toplantının ardından faiz kararı duyurulacak.

MERKEZ BANKASI 2021 MAYIS AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Mayıs 2021 tarihli toplantısı, 6 Mayıs 2021 saat 14.00'da sonuçları ile kamuoyuna duyurulacak.

FAİZLERDE SON DURUM NE?

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan ayında gerçekleştirilen toplantıda ise faizlerin yüzde 19'da sabit tutulmasına karar verilmişti.

SON DAKİKA