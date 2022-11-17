Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı piyasaların odağında! 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Giriş Tarihi: 17.11.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 16:22

Merkez Bankası faiz kararı piyasaların odağında! 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Kasım ayının ortalarına doğru gündeme gelen bir diğer konu da Merkez Bankası faiz kararı oldu. Geçtiğimiz ayda 150 baz puan düşürülen faizlerle beraber politika faizinin 10,5 seviyesine çekildiği duyurulmuştu. Bu noktada ise "Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. Piyasalar gözünü önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan bu toplantıya çevirdi. Peki, 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte o karar ve tüm detaylar.