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Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı piyasaların odağında! 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 17.11.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 16:22

Merkez Bankası faiz kararı piyasaların odağında! 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Kasım ayının ortalarına doğru gündeme gelen bir diğer konu da Merkez Bankası faiz kararı oldu. Geçtiğimiz ayda 150 baz puan düşürülen faizlerle beraber politika faizinin 10,5 seviyesine çekildiği duyurulmuştu. Bu noktada ise "Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. Piyasalar gözünü önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan bu toplantıya çevirdi. Peki, 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte o karar ve tüm detaylar.

Merkez Bankası faiz kararı piyasaların odağında! 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Merkez bankası faiz kararı için piyasalarda meraklı bekleyiş sürüyor. TCMB Para Politikası Kurulu, Ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplam 3,5 puan indirime gitti. Ekim ayında yapılan açıklamada politika faizini yüzde 12'den yüzde 10,5'e indirildiği bildirilmişti. Bu kapsamda ise piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TCMB Merkez bankası faiz kararı toplantı tarihi ve tüm bu detaylar.

Merkez Bankası faiz kararı piyasaların odağında! 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

EKİM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Merkez Bankası yılın 10. faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB haftalık gösterge repo faizinde 150 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 12,00'den yüzde 10,50'e çekildi.

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Merkez Bankası faiz kararı piyasaların odağında! 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

KASIM MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı piyasaların odağında! 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

TCMB PPK TOPLANTI TAKVİMİ

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

Merkez Bankası faiz kararı piyasaların odağında! 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?
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