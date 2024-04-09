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Haberler Yaşam Mersin’de 3 kişilik aileyi yakarak katletmişti: O cani hakkında çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 09:56

Mersin’de 3 kişilik aileyi yakarak katletmişti: O cani hakkında çarpıcı gelişme!

Mersin'de Halil Evcibağ, Nurgül- Neşet Kaya ile oğulları Emrullah Kaya'yı öldürdükten sonra cesetlerini yaktı. Kan donduran cinayetin ardından yakalanan katilin Nurgül Kaya'nın alyansı dışındaki yaklaşık 800 bin TL değerindeki bilezik ve çeşitli ziynet eşyalarını çaldığı ortaya çıktı. Cinayetin ardından bileziklerden birini satıp borcunu ödediği belirlenen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen cani hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de 3 kişilik aileyi yakarak katletmişti: O cani hakkında çarpıcı gelişme!

Kan donduran olay, üç gün önce sabaha karşı Mersin'in Erdemli İlçesi'ne yaklaşık 25 kilometre uzaktaki İlemin Mahallesi İlemin Sokak'taki bir evde yaşanmıştı. Evde çıkan yangının fark edilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Eve ulaşan ekiplerin müdahale ettiği yangında anne Nurgül ile oğlu Emrullah Kaya'nın (11) kısmen yanarak öldüğü belirlenmişti.

Mersin’de 3 kişilik aileyi yakarak katletmişti: O cani hakkında çarpıcı gelişme!

ANNE İLE OĞLU EVDE… BABA ARAÇTA!

Eve 4 kilometre mesafedeki yolda da baba Neşet Kaya'nın araç içerisinde tamamen yanmış halde cesedi bulunmuştu. Savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti. Olay yeri ve otopsi incelemelerinde babanın bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakıldığı belirlenmişti.

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Mersin’de 3 kişilik aileyi yakarak katletmişti: O cani hakkında çarpıcı gelişme!

SAVCILIK CİNAYET ŞÜPHESİ İLE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anne ve oğlunun ise bayıldıktan sonra öldürüldüğünün değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüphelinin tespit edilmesine yönelik geniş çaplı saha çalışması yaptı.

Mersin’de 3 kişilik aileyi yakarak katletmişti: O cani hakkında çarpıcı gelişme!

Olayın ilk anından itibaren çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ve sahada detaylı çalışma yapan ekipler, kısa sürede şüphelinin aynı mahalleden Halil Evcibağ (35) olduğunu belirledi. Şüphelinin ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde bir kuyumcuya öldürülen Nurgül Kaya'nın alyansını sattığı ortaya çıktı. Bunun üzerine jandarma timleri, şüphelinin kaldığı başka bir mahalledeki kayınvalidesinin adresini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Mersin’de 3 kişilik aileyi yakarak katletmişti: O cani hakkında çarpıcı gelişme!

TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan Halil Evcibağ, dün hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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