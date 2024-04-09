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Mersin’de 3 kişilik aileyi yakarak katletmişti: O cani hakkında çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
09:56
Mersin’de 3 kişilik aileyi yakarak katletmişti: O cani hakkında çarpıcı gelişme!
Mersin'de Halil Evcibağ, Nurgül- Neşet Kaya ile oğulları Emrullah Kaya'yı öldürdükten sonra cesetlerini yaktı. Kan donduran cinayetin ardından yakalanan katilin Nurgül Kaya'nın alyansı dışındaki yaklaşık 800 bin TL değerindeki bilezik ve çeşitli ziynet eşyalarını çaldığı ortaya çıktı. Cinayetin ardından bileziklerden birini satıp borcunu ödediği belirlenen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen cani hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.