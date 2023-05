Haberler Yaşam Mersin’de dehşet! Fidye için kaçırdığı 12 yaşındaki çocuğu öldürdü

Giriş Tarihi: 10.05.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 09:53

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Bir sitede görev yapan Hasan C., yabancı uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuğunu kaçırıp 400 bin Euro fidye istedi. İstediği parayı alamayan Hasan C., 12 yaşındaki çocuğu öldürüp cesedini halıya sardı. İşte Mersin'deki kan donduran olayın detayları...