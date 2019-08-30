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'de feci kaza: 2 ölü, 13 yaralı!

'de, üzerinde tarım işçilerinin de bulunduğu şeftali yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 30.08.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 16:23
Mersin'de feci kaza: 2 ölü, 13 yaralı!

Kaza öğlen saatlerinde, merkez Toroslar ilçesi Aslanköy yol ayrımında meydana geldi.

Mersin'de feci kaza: 2 ölü, 13 yaralı!

Üzerinde tarım işçilerinin de bulunduğu şeftali yüklü 33 BKH 36 plakalı kamyonet, sürücüsünün virajı alamaması üzerine şarampole yuvarlandı.

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Mersin'de feci kaza: 2 ölü, 13 yaralı!

Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Mersin'de feci kaza: 2 ölü, 13 yaralı!

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Mersin'de feci kaza: 2 ölü, 13 yaralı!
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Mersin'de feci kaza: 2 ölü, 13 yaralı!
Mersin'de feci kaza: 2 ölü, 13 yaralı!
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