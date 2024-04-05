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Haberler Yaşam Mersin’de vahşet! Anne ile oğlu evde baba arabada ölü bulundu: Hepsi yakılmış!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 11:58

Mersin’de vahşet! Anne ile oğlu evde baba arabada ölü bulundu: Hepsi yakılmış!

Kan donduran haber Mersin'den geldi. Sabaha karşı bir evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede, Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın yanarak can verdiği belirlendi. Evden 4 kilometre uzaklıkta yanan araçta bulunan ceset ise baba Neşet Kaya'ya aitti!

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de vahşet! Anne ile oğlu evde baba arabada ölü bulundu: Hepsi yakılmış!

Korkunç olayın adresi Mersin'in Erdemli İlçesi'ne 45 kilometre uzaktaki İlemin Mahallesi'ydi. Sabaha karşı bir evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Mersin’de vahşet! Anne ile oğlu evde baba arabada ölü bulundu: Hepsi yakılmış!

ANNE İLE OĞLUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, evdeki yangına müdahale ederek söndürürken, jandarma ekiplerince evde yapılan incelemede Nurgül Kaya (35) ile oğlu Emrullah Kaya'nın (10) yanmış halde cesedi bulundu. Araştırmalarına devam eden ekipler, evden yaklaşık 4 kilometre mesafede bir aracın daha yandığını belirledi.

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Mersin’de vahşet! Anne ile oğlu evde baba arabada ölü bulundu: Hepsi yakılmış!

TAMAMEN YANMIŞ!

Araç içerisinde yapılan incelemede ise tamamen yanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Araçta bulunan cesedin, baba Neşet Kaya'ya ait olduğu tahmin edilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Mersin’de vahşet! Anne ile oğlu evde baba arabada ölü bulundu: Hepsi yakılmış!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, bölge sakinlerinden Okan Aydın, olayı duyar duymaz bölgeye geldiğini belirterek, "Aracın içerisinde bir vatandaş yanmış. Bir de yukarıdaki evde iki kişinin yandığını söylüyorlar. Ekipler gelince biz de vatandaşlık görevi olarak nedir ne değildir diyerek geldik.

Mersin’de vahşet! Anne ile oğlu evde baba arabada ölü bulundu: Hepsi yakılmış!

Ekipler şu an uğraşıyor. Bir kişi arabada şu an yanmış, kül olduğu söyleniyor. İki kişinin de evinde yandığı söyleniyor" dedi.

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