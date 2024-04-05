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Mersin’de vahşet! Anne ile oğlu evde baba arabada ölü bulundu: Hepsi yakılmış!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
11:58
Mersin’de vahşet! Anne ile oğlu evde baba arabada ölü bulundu: Hepsi yakılmış!
Kan donduran haber Mersin'den geldi. Sabaha karşı bir evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede, Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın yanarak can verdiği belirlendi. Evden 4 kilometre uzaklıkta yanan araçta bulunan ceset ise baba Neşet Kaya'ya aitti!