Mersin’de vahşet! Anne ile oğlu evde baba arabada ölü bulundu: Hepsi yakılmış!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, bölge sakinlerinden Okan Aydın, olayı duyar duymaz bölgeye geldiğini belirterek, "Aracın içerisinde bir vatandaş yanmış. Bir de yukarıdaki evde iki kişinin yandığını söylüyorlar. Ekipler gelince biz de vatandaşlık görevi olarak nedir ne değildir diyerek geldik.