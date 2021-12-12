Mert Öcal kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Mert Öcal kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimzi senelerde şampiyonluk için yarışan Mert Öcal oldu. Peki, Mert Öcal kimdir? Survivor Mert yaşında, nereli? İşte detaylar;