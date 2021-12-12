Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Mert Öcal kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Mert Öcal kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 12:57

Mert Öcal kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Mert Öcal kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2022 geri sayımı sürerken yarışmacılardan Mert Öcal hayatı merak ediliyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star ünlüler kadrosunda bu yıl, şampiyonluk yaşamak isteyen Mert Öcal yer alacak. Yarışmanın hayranları Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Mert Öcal kimdir? İşte Mert Öcal hayatı…

Mert Öcal kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Mert Öcal kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimzi senelerde şampiyonluk için yarışan Mert Öcal oldu. Peki, Mert Öcal kimdir? Survivor Mert yaşında, nereli? İşte detaylar;

Mert Öcal kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Mert Öcal kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

MERT ÖCAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, BOYU KAÇ, MESLEĞİ NE?

2004 yılında "Best Model of Turkey" ve "Best Model of The World" yarışmasının birincisi oldu. Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

2004 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasının birincisi oldu. Ardından 2004 "Best Model of The World" yarışmasında da birinci oldu.

Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı.

Gamze Özçelik ile birlikte oldu.

2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.

2013 yılında "Bizim Okul" adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı.

2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mert Öcal kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Mert Öcal kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Filmleri ve Dizileri:

2015 - Aşk Yeniden (Ertan) (TV Dizisi) 2015

2013 - Bizim Okul (Murat) (TV Dizisi)

2012 - Mahmut İle Meryem (Sinema Filmi)

2011 - Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi) (TV Filmi)

2011 - Kız Annesi (Yalçın) (TV Dizisi)

2008 - Görgüsüzler (Yılmaz) (TV Dizisi)

SON DAKİKA