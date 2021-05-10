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Haberler Yaşam Mescid-i Aksa'da İsrail terörü! Yüzlerce Filistinli yaralı ortalık savaş alanına döndü
Giriş Tarihi: 10.05.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 13:47

'da terörü! Yüzlerce Filistinli yaralı ortalık savaş alanına döndü

yine kural tanımazlığın ve şiddetin en büyük örneklerinden birini dünyanın gözleri önünde sergiliyor. Birçoğu ağır olmak üzere yüzlerce Filistinli bugün İsrail'in saldırılarında yaralandı. İsrail polisi, işgal altındaki 'te bulunan 'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere saldırdı. Saldırılarda 200'den fazla Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralananların sayısının 278'e yükseldiğini açıkladı. 1 kişi de hayatını kaybetti. İşte bu korkunç saldırıdan ajanslara düşen son kareler...

Mescid-i Aksa'da İsrail terörü! Yüzlerce Filistinli yaralı ortalık savaş alanına döndü

Sabah namazını 'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan 'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Mescid-i Aksa'da İsrail terörü! Yüzlerce Filistinli yaralı ortalık savaş alanına döndü

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için 'da nöbet tutmaya başladı.

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Mescid-i Aksa'da İsrail terörü! Yüzlerce Filistinli yaralı ortalık savaş alanına döndü

Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa'da İsrail terörü! Yüzlerce Filistinli yaralı ortalık savaş alanına döndü

Daha sonra 'ya baskın düzenleyen polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Mescid-i Aksa'da İsrail terörü! Yüzlerce Filistinli yaralı ortalık savaş alanına döndü

Filistinliler, polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken, İsrail polisi de Harem-i Şerif'tekilere saldırdı. Filistin Kızılay Cemiyeti, saldırılar sırasında bazı çalışanlarının 'ya girişinin engellendiğini aktardı.

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