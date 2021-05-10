Mescid-i Aksa'da İsrail terörü! Yüzlerce Filistinli yaralı ortalık savaş alanına döndü

İsrail yine kural tanımazlığın ve şiddetin en büyük örneklerinden birini dünyanın gözleri önünde sergiliyor. Birçoğu ağır olmak üzere yüzlerce Filistinli bugün İsrail'in saldırılarında yaralandı. İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere saldırdı. Saldırılarda 200'den fazla Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralananların sayısının 278'e yükseldiğini açıkladı. 1 kişi de hayatını kaybetti. İşte bu korkunç saldırıdan ajanslara düşen son kareler...