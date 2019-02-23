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  • Meteoroloiji uyarmıştı! Beylikdüzü’nde kar etkisini gösterdi... Fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı

uyarmıştı! ’nde kar etkisini gösterdi... Fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı

'da vatandaşlara zor anlar yaşattı... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi. 'nde kar yağışı ve fırtınanın etkisiyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Giriş Tarihi: 23.02.2019 17:41
Meteoroloiji uyarmıştı! Beylikdüzü’nde kar etkisini gösterdi... Fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından 'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, üst geçitleri ve yolları beyaz örtü ile kapladı.

Meteoroloiji uyarmıştı! Beylikdüzü’nde kar etkisini gösterdi... Fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı

Yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zaman zaman yürümekte zorlandı. Kar yağışının etkisiyle sokaklarda seyrine doyum olmayan görüntüler de oluşturdu.

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Meteoroloiji uyarmıştı! Beylikdüzü’nde kar etkisini gösterdi... Fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı

İŞTE KAMERALARA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER

Meteoroloiji uyarmıştı! Beylikdüzü’nde kar etkisini gösterdi... Fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı
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Meteoroloiji uyarmıştı! Beylikdüzü’nde kar etkisini gösterdi... Fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı
Meteoroloiji uyarmıştı! Beylikdüzü’nde kar etkisini gösterdi... Fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı
Meteoroloiji uyarmıştı! Beylikdüzü’nde kar etkisini gösterdi... Fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı
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