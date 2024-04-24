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Meteoroloji İstanbul dahil 3 bölge için alarm verildi! Lodos uçuracak: O saatlere dikkat!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
09:17
Meteoroloji İstanbul dahil 3 bölge için alarm verildi! Lodos uçuracak: O saatlere dikkat!
Mayıs ayına sayılı günler kala hava sıcaklıkları hızla yükselirken Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı. Son tahminlere göre Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 15 derece üzerinde seyredeceği açıklandı. Batı'da ise fırtına alarmı vardı. Uzmanlar, İstanbul dahil 3 bölgeye lodos uyarısı yaptı…