Meteoroloji İstanbul dahil 3 bölge için alarm verildi! Lodos uçuracak: O saatlere dikkat!

Meteoroloji uzmanları, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il genelinin sağanak yağışlı geçeceğini açıklarken diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.