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Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 09:17

Meteoroloji İstanbul dahil 3 bölge için alarm verildi! Lodos uçuracak: O saatlere dikkat!

Mayıs ayına sayılı günler kala hava sıcaklıkları hızla yükselirken Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı. Son tahminlere göre Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 15 derece üzerinde seyredeceği açıklandı. Batı'da ise fırtına alarmı vardı. Uzmanlar, İstanbul dahil 3 bölgeye lodos uyarısı yaptı…

Meteoroloji İstanbul dahil 3 bölge için alarm verildi! Lodos uçuracak: O saatlere dikkat!

Nisanın bitmesine sayılı günler kala, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre Marmara da dahil 3 bölge için alarm verildi.

Meteoroloji İstanbul dahil 3 bölge için alarm verildi! Lodos uçuracak: O saatlere dikkat!

Meteoroloji uzmanları, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il genelinin sağanak yağışlı geçeceğini açıklarken diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.

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Meteoroloji İstanbul dahil 3 bölge için alarm verildi! Lodos uçuracak: O saatlere dikkat!

RÜZGAR ÇOK KUVVETLİ ESECEK!

Öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Bolu çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır.

Meteoroloji İstanbul dahil 3 bölge için alarm verildi! Lodos uçuracak: O saatlere dikkat!

TOZ AŞIMI UYARISI

Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiği açıklandı.

Meteoroloji İstanbul dahil 3 bölge için alarm verildi! Lodos uçuracak: O saatlere dikkat!

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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