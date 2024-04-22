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Haberler Yaşam Meteoroloji ve Valilikten İstanbul için flaş uyarı! Sıcaklıklar artmaya devam edecek: Bu tarihlere dikkat
Giriş Tarihi: 22.04.2024 19:29 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 19:36

Meteoroloji ve Valilikten İstanbul için flaş uyarı! Sıcaklıklar artmaya devam edecek: Bu tarihlere dikkat

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sıcak hava uyarısı yaptı. Yapılan değerlendirmeye göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerine çıkacak. Bazı bölgelerde ise sıcaklıklar 15 derece birden aratacak. Ankara ve İzmir'de de sıcaklıkların 24-28 Nisan tarihleri arasında yükselmesi bekleniyor. İşte yurt geneli için son hava durumu tahmini...

Meteoroloji ve Valilikten İstanbul için flaş uyarı! Sıcaklıklar artmaya devam edecek: Bu tarihlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hafta içinde sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji ve Valilikten İstanbul için flaş uyarı! Sıcaklıklar artmaya devam edecek: Bu tarihlere dikkat

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi ve hafta boyunca; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması bekleniyor.

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Meteoroloji ve Valilikten İstanbul için flaş uyarı! Sıcaklıklar artmaya devam edecek: Bu tarihlere dikkat

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Ankara : 30-32

İstanbul : 24-26

İzmir : 27-29

Kayseri : 31-33

Meteoroloji ve Valilikten İstanbul için flaş uyarı! Sıcaklıklar artmaya devam edecek: Bu tarihlere dikkat

Antalya : 27-29

Adana : 37-38

Bolu : 31-33

Meteoroloji ve Valilikten İstanbul için flaş uyarı! Sıcaklıklar artmaya devam edecek: Bu tarihlere dikkat

Samsun : 28-30

Trabzon : 29-31

Erzurum : 25-27

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