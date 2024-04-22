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Meteoroloji ve Valilikten İstanbul için flaş uyarı! Sıcaklıklar artmaya devam edecek: Bu tarihlere dikkat
Giriş Tarihi: 22.04.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
19:36
Meteoroloji ve Valilikten İstanbul için flaş uyarı! Sıcaklıklar artmaya devam edecek: Bu tarihlere dikkat
İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sıcak hava uyarısı yaptı. Yapılan değerlendirmeye göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerine çıkacak. Bazı bölgelerde ise sıcaklıklar 15 derece birden aratacak. Ankara ve İzmir'de de sıcaklıkların 24-28 Nisan tarihleri arasında yükselmesi bekleniyor. İşte yurt geneli için son hava durumu tahmini...