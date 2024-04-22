Meteoroloji ve Valilikten İstanbul için flaş uyarı! Sıcaklıklar artmaya devam edecek: Bu tarihlere dikkat

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi ve hafta boyunca; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması bekleniyor.