Meteoroloji yeni hafta için alarm verdi 3 uyarı birden geldi: Sağanak, fırtına ve çöl tozu!

SEL UYARISI GELDİ

Önümüzdeki hafta yurdun tamamında görülecek yağış nedeniyle Meteoroloji tarafından sel uyarısı da verildi. Yapılan açıklamada, "Yağışların kuzey ve iç kesimlerde genellikle yağmur, yer yer sağanak, kalan kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi ve salı günü rüzgarın Marmara'nın batısı ile Ege'nin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.