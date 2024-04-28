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Haberler Yaşam Meteoroloji yeni hafta için alarm verdi 3 uyarı birden geldi: Sağanak, fırtına ve çöl tozu!
Giriş Tarihi: 28.04.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 13:27

Meteoroloji yeni hafta için alarm verdi 3 uyarı birden geldi: Sağanak, fırtına ve çöl tozu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hafta için peş peşe uyarı geldi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken tüm yurtta sağanak, fırtına ve çöl tozunun etkili olacağı belirtildi. İstanbul dahil 16 il için sağanak alarmı verilirken, sel ve su baskınlarına da dikkat çekildi. İşte uzmanlardan yeni hafta için hava durumu değerlendirmesi…

Meteoroloji yeni hafta için alarm verdi 3 uyarı birden geldi: Sağanak, fırtına ve çöl tozu!

Türkiye, pazar gününe sağanak yağmurla başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hafta için uyarı üstüne uyarı geldi. Bir süredir çöl tozlarının etkisinde olan yurt için sağanak alarmı verildi.

Meteoroloji yeni hafta için alarm verdi 3 uyarı birden geldi: Sağanak, fırtına ve çöl tozu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği, Orta ve Doğu Toroslar, İç Anadolu (Eskişehir), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. İç Anadolu Bölgesi'nde yer toz taşınımı beklendiğine dikkat çekildi.

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Meteoroloji yeni hafta için alarm verdi 3 uyarı birden geldi: Sağanak, fırtına ve çöl tozu!

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK
Hava sıcaklığının Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji yeni hafta için alarm verdi 3 uyarı birden geldi: Sağanak, fırtına ve çöl tozu!

SEL UYARISI GELDİ

Önümüzdeki hafta yurdun tamamında görülecek yağış nedeniyle Meteoroloji tarafından sel uyarısı da verildi. Yapılan açıklamada, "Yağışların kuzey ve iç kesimlerde genellikle yağmur, yer yer sağanak, kalan kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi ve salı günü rüzgarın Marmara'nın batısı ile Ege'nin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji yeni hafta için alarm verdi 3 uyarı birden geldi: Sağanak, fırtına ve çöl tozu!

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU DA ÇÖL TOZU ETKİLİ OLACAK

Bir süredir etkili olan çöl tozu ise etkisini kaybetti. Ancak uzmanlar pazartesi günü ayrıca İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı hadisesinin görüleceğine dikkat çekti.

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