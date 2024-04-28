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Meteoroloji yeni hafta için alarm verdi 3 uyarı birden geldi: Sağanak, fırtına ve çöl tozu!
Giriş Tarihi: 28.04.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
13:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hafta için peş peşe uyarı geldi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken tüm yurtta sağanak, fırtına ve çöl tozunun etkili olacağı belirtildi. İstanbul dahil 16 il için sağanak alarmı verilirken, sel ve su baskınlarına da dikkat çekildi. İşte uzmanlardan yeni hafta için hava durumu değerlendirmesi…