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Haberler Yaşam Meteoroloji'den 12 il için kar yağışı uyarısı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: 4 ilde ğeitime ara verildi
Giriş Tarihi: 07.02.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 10:53

Meteoroloji'den 12 il için kar yağışı uyarısı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: 4 ilde ğeitime ara verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu paylaştı. Artvin ve Ardahan'ın da aralarında bulunduğu 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan, 4 ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji’den 12 il için kar yağışı uyarısı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: 4 ilde ğeitime ara verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Artvin ve Ardahan'ın da aralarında bulunduğu 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den 12 il için kar yağışı uyarısı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: 4 ilde ğeitime ara verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimleri ile batı kıyılarının parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Ardahan ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den 12 il için kar yağışı uyarısı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: 4 ilde ğeitime ara verildi

ÇIĞ TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji’den 12 il için kar yağışı uyarısı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: 4 ilde ğeitime ara verildi

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 12 il için kar yağışı uyarısı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: 4 ilde ğeitime ara verildi

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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