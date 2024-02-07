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Meteoroloji'den 12 il için kar yağışı uyarısı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: 4 ilde ğeitime ara verildi
Giriş Tarihi: 07.02.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
10:53
Meteoroloji'den 12 il için kar yağışı uyarısı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: 4 ilde ğeitime ara verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu paylaştı. Artvin ve Ardahan'ın da aralarında bulunduğu 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan, 4 ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.