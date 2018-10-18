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Meteorolojiden 5 il için toz taşınımı uyarısı

Giriş Tarihi: 18.10.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 09:58
Meteorolojiden 5 il için toz taşınımı uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden 5 il için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor.

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Meteorolojiden 5 il için toz taşınımı uyarısı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen 5 ilde, rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Meteorolojiden 5 il için toz taşınımı uyarısı

Bölge genelinde toz taşınımı dolayısıyla yaşanabilecek hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ve vatandaşların tedbirli olunması istendi.

Meteorolojiden 5 il için toz taşınımı uyarısı
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Meteorolojiden 5 il için toz taşınımı uyarısı
Meteorolojiden 5 il için toz taşınımı uyarısı
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