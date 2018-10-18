Meteorolojiden 5 il için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor.