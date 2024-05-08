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Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Birçok ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor: İstanbul, Ankara...
Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
15:52
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Birçok ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor: İstanbul, Ankara...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilirken; İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...