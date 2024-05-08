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Haberler Yaşam Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Birçok ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor: İstanbul, Ankara...
Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 15:52

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Birçok ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor: İstanbul, Ankara...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilirken; İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! Birçok ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor: İstanbul, Ankara...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu raporunu paylaştı.

Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! Birçok ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor: İstanbul, Ankara...

Rapora göre; hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! Birçok ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor: İstanbul, Ankara...

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! Birçok ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor: İstanbul, Ankara...

RÜZGAR

Ayrıca raporda; batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! Birçok ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor: İstanbul, Ankara...

İşte hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu raporu

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