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Haberler Yaşam Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! O illerde kuvvetli sağanak etkili olacak
Giriş Tarihi: 11.04.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 09:22

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! O illerde kuvvetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; bazı illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İşte son dakika hava durumu raporunun detayları...

Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! O illerde kuvvetli sağanak etkili olacak

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; hafta sonu birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi uyarısı da yapıldı. İşte il il hava durumu raporu ve son dakika haberinin detayları...

Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! O illerde kuvvetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! O illerde kuvvetli sağanak etkili olacak

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! O illerde kuvvetli sağanak etkili olacak

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! O illerde kuvvetli sağanak etkili olacak

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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