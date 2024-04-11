Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! O illerde kuvvetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.