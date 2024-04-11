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Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! O illerde kuvvetli sağanak etkili olacak
Giriş Tarihi: 11.04.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
09:22
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! O illerde kuvvetli sağanak etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; bazı illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İşte son dakika hava durumu raporunun detayları...