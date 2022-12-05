Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul başta birçok il alarmda: İstanbul' a kar ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 11:54

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul başta birçok il alarmda: İstanbul' a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi. Yurdun belli kesimlerinde kar yağışı etkili olurken bazı bölgelerinde ise yağışlı hava hakim olacak. Yeni haftanın ilk gününde Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülecek yağış, doğuda kar olarak etkisini göstermeye devam edecek. Megakentte yaşayan İstanbullular ise İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusuna yanıt arıyor. İşte MGM hava durumu raporu ve kar yağışı bilgisi…

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul başta birçok il alarmda: İstanbul’ a kar ne zaman yağacak?

Yeni haftaya başlarken kar yağışı ve hava durumu ile ilgili uyarılar dikkate alınıyor. Daha önceki kar yağışları sebebiyle önlem almak isteyenler İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kar yağışı hangi gün saat kaçtan sonra başlayacak sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, sıcaklıkların bu seviyede devam edeceğini belirterek, "İstanbul gündüz 15 gece 8 derecelerde olacak. Lodos ve sis etkili olacak. Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul başta birçok il alarmda: İstanbul’ a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, sıcaklıkların bu seviyede devam edeceğini belirterek, "İstanbul gündüz 15 gece 8 derecelerde olacak. Lodos ve sis etkili olacak. Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok." ifadelerini kullandı.

Adil Tek, şu açıklamaları yaptı:

Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz.

Ayın 20'sinden sonra soğuk hava gelecek. Önümüzdeki hafta sonu ise sağanak yağışlar var. Bir sonraki hafta ise İstanbul'da sıcaklıklar 18-19 derecelere kadar çıkacak…"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul başta birçok il alarmda: İstanbul’ a kar ne zaman yağacak?

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORUNU YAYIMLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kastamonu kıyıları, Sinop, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kastamonu kıyıları, Sinop, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul başta birçok il alarmda: İstanbul’ a kar ne zaman yağacak?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul başta birçok il alarmda: İstanbul’ a kar ne zaman yağacak?
SON DAKİKA