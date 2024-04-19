Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Nisan tarihine ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Eskişehir, Sivas ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.