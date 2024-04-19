Haberler
Yaşam
Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı
Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
09:07
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 3-5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Ayrıca; İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok şehir için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...