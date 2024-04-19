Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı
Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 09:07

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 3-5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Ayrıca; İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok şehir için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Nisan tarihine ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Eskişehir, Sivas ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 3-5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA