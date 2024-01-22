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Haberler Yaşam Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi: Donacağız! İstanbul dahil birçok il için kar ve fırtına alarmı!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 10:42

Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi: Donacağız! İstanbul dahil birçok il için kar ve fırtına alarmı!

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, Türkiye'yi etkisi altına aldı. Cumartesi akşamından itibaren hava bir anda buz kesti, sağanak ve kar yağışları etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini açıkladı. İstanbul dahil 28 il için kar ve fırtına alarmı yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de kar uyarısı yaptı. "Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi: Donacağız! İstanbul dahil birçok il için kar ve fırtına alarmı!

Kara kış, yine kapıdan baktırdı… Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası tüm yurtta etkisini artırdı. Cumartesi akşamından itibaren yer yer sağanak ve kar yağışları başladı.

Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi: Donacağız! İstanbul dahil birçok il için kar ve fırtına alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise son değerlendirmeleri yaptı. Türkiye için bir kez daha soğuk hava uyarısında bulunan Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini açıkladı.

28 kent için kar uyarısı! Hangi şehirlerde kar bekleniyor? | Video

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi: Donacağız! İstanbul dahil birçok il için kar ve fırtına alarmı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Marmara doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği açıklandı.

Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi: Donacağız! İstanbul dahil birçok il için kar ve fırtına alarmı!

23 İL İÇİN SARI ALARM!

Yurdun iç bölgelerinde Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da 23 kent için sarı alarm verildi. Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan illerinde yağışların kuvvetli olacağı belirtildi.

Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi: Donacağız! İstanbul dahil birçok il için kar ve fırtına alarmı!

LAPA LAPA KAR YAĞACAK!

Kıyı kesimler ile güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak beklenirken diğer yerlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği açıklandı. Yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu çevrelerinde kuvvetli olacağı vurgulandı.

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