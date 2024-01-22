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Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi: Donacağız! İstanbul dahil birçok il için kar ve fırtına alarmı!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
10:42
Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi: Donacağız! İstanbul dahil birçok il için kar ve fırtına alarmı!
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, Türkiye'yi etkisi altına aldı. Cumartesi akşamından itibaren hava bir anda buz kesti, sağanak ve kar yağışları etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini açıkladı. İstanbul dahil 28 il için kar ve fırtına alarmı yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de kar uyarısı yaptı. "Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.