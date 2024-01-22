Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi: Donacağız! İstanbul dahil birçok il için kar ve fırtına alarmı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Marmara doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği açıklandı.