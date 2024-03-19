Haberler
Yaşam
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar ve sağanak geliyor...
Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
11:51
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar ve sağanak geliyor...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. ''www.mgm.gov.tr''adresi üzerinden paylaşılan rapora göre, Türkiye yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar hafta ortasından itibaren İstanbul dahil 7 derece birden düşecek. Yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış ve kar etkili olacak. Haritalı raporda 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verilirken yağışların İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olacağı görülüyor. Peki bu hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak, hangi illerde yağış bekleniyor? İşte 19-23 Mart 2024 son dakika hava durumu haberinin detayları...