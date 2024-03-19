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Haberler Yaşam Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar ve sağanak geliyor...
Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 11:51

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar ve sağanak geliyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. ''www.mgm.gov.tr''adresi üzerinden paylaşılan rapora göre, Türkiye yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar hafta ortasından itibaren İstanbul dahil 7 derece birden düşecek. Yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış ve kar etkili olacak. Haritalı raporda 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verilirken yağışların İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olacağı görülüyor. Peki bu hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak, hangi illerde yağış bekleniyor? İşte 19-23 Mart 2024 son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar ve sağanak geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporu resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Önümüzdeki 5 güne ilişkin verilerin yer aldığı hava durumu tahmin raporuna göre, yurdun büyük bir bölümünde yağış etkili olacak. Yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise hafta ortasında batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor. Sıcaklıkların 7 derece birden düşmesi beklenen İstanbul'da kar kapıda! İşte, Meteoroloji son dakika hava durumu raporu...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar ve sağanak geliyor...

Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise sık sık uyarılarda bulunuyor.

Meteoroloji tarafından son hava durumu raporu paylaşıldı.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar ve sağanak geliyor...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Akdeniz,İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Rize'de kuvvetli, yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Van'ın güneyi ile ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar ve sağanak geliyor...

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar ve sağanak geliyor...

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ülkemizin doğusunda görülecek yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Rize'de kuvvetli sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Van'ın güneyi ile ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, çığ riski, buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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