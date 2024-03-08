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Haberler Yaşam Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli sağanak, kar...
Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 09:21

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli sağanak, kar...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; yurt genelinde birçok ilde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki yağışlar kaç gün sürecek? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu raporunun detayları...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! Uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli sağanak, kar...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; bugün ve yarın birçok ilde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki yağışlar kaç gün sürecek? İşte son dakika haberinin detayları ve il il hava durumu raporu...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! Uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli sağanak, kar...

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Manisa, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! Uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli sağanak, kar...

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! Uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli sağanak, kar...

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney, Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! Uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli sağanak, kar...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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