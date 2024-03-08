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Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli sağanak, kar...
Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
09:21
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli sağanak, kar...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; yurt genelinde birçok ilde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki yağışlar kaç gün sürecek? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu raporunun detayları...