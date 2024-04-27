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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 27.04.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
20:37
Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; hava sıcaklıklarının Marmara ve Karadeniz bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Peki yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahmin raporu ve haberin detayları...