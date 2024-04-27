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Haberler Yaşam Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 27.04.2024 20:37 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 20:37

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; hava sıcaklıklarının Marmara ve Karadeniz bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Peki yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahmin raporu ve haberin detayları...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; yarın aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilde kuvvetli sağanak yağışı etkili olacak. Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Trabzon ve Rize çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

Yağışların, Kocaeli, Yalova, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Marmara ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

Rüzgarın ise genellikle kuzey, yarın (Pazar) güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 -60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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