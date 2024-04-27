Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Trabzon ve Rize çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.