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Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'a kar geliyor mu? La Nina kışı etkisi
Giriş Tarihi: 26.11.2022 22:15
Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
22:24
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre soğuk havalar şiddetini artıyor. İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Türkiye, sonbahar mevsiminin son günlerini yaşarken, havalar yavaş yavaş değişiyor. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler ocak ayında yoğun bir kar yağışı etkisi altında olacak. Şehir merkezlerine kar yağışlarının 10-15 Aralık gibi başlayacağı da öngörülüyor. La Nina kışı diye tabir edilen döneme girildi mi? Dünyayı ve Türkiye'yi neler bekliyor? İşte son hava durumu ve Meteoroloji raporu...