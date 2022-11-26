Meteoroloji’den uyarı! İstanbul’a kar geliyor mu? La Nina kışı etkisi

Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek. Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başlarken İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı için gözler Meteoroloji'ye çevrildi.