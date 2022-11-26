Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'a kar geliyor mu? La Nina kışı etkisi
Giriş Tarihi: 26.11.2022 22:15 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 22:24

Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'a kar geliyor mu? La Nina kışı etkisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre soğuk havalar şiddetini artıyor. İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Türkiye, sonbahar mevsiminin son günlerini yaşarken, havalar yavaş yavaş değişiyor. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler ocak ayında yoğun bir kar yağışı etkisi altında olacak. Şehir merkezlerine kar yağışlarının 10-15 Aralık gibi başlayacağı da öngörülüyor. La Nina kışı diye tabir edilen döneme girildi mi? Dünyayı ve Türkiye'yi neler bekliyor? İşte son hava durumu ve Meteoroloji raporu...

Meteoroloji’den uyarı! İstanbul’a kar geliyor mu? La Nina kışı etkisi

SOĞUK VE SERT BİR KIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar önümüzdeki dönemin soğuk ve sert geçeceğini belirtiyor. İstanbul'a ne zaman kar geliyor? sorusunun cevabı da merak ediliyor. Öte yandan La Nina kışı etkisinden de söz ediliyor.

Meteoroloji’den uyarı! İstanbul’a kar geliyor mu? La Nina kışı etkisi

Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek. Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başlarken İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı için gözler Meteoroloji'ye çevrildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji’den uyarı! İstanbul’a kar geliyor mu? La Nina kışı etkisi

OCAK AYINDA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Uzmanların değerlendirmelerine göre İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler ocak ayında yoğun kar yağışı etkisi altında olacak.

Meteoroloji’den uyarı! İstanbul’a kar geliyor mu? La Nina kışı etkisi

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, yaptığı değerlendirmede Asıl soğuk havalar ise Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak.

Meteoroloji’den uyarı! İstanbul’a kar geliyor mu? La Nina kışı etkisi

Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz.

SON DAKİKA