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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 16 il için alarm verildi: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 28.04.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
18:40
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 16 il için alarm verildi: Kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde önümüzdeki hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sayfasında da 16 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde sağanağın yanı sıra kuvvetli rüzgar ve çöl tozunun etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...