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Haberler Yaşam Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 16 il için alarm verildi: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 28.04.2024 18:20 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 18:40

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 16 il için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde önümüzdeki hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sayfasında da 16 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde sağanağın yanı sıra kuvvetli rüzgar ve çöl tozunun etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 16 il için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 16 il için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

29 Nisan-3 Mayıs tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu tahmin raporu yayınlandı.

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Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 16 il için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

Rapora göre; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Ankara'nın da aralarında olduğu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 16 il için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların Marmara ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.

Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 16 il için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 -60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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