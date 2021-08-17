HaberlerYaşamMetrelerce yükseklikte büyük panik! 12. katta mahsur kaldılar
Giriş Tarihi: 17.08.2021 17:58Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 18:00
Metrelerce yükseklikte büyük panik! 12. katta mahsur kaldılar
Antalya'da boyacılık yapan 2 kardeş, çalıştıkları apartmanın 12. katında inşaat iskelesinde asılı kaldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından asılı kaldıkları yerden üzerlerindeki emniyet kemerleri sayesinde kurtarılan kardeşler, ölümden kıl payı kurtuldu. Panik ve kurtarılma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. İskelede asılı kalan kardeşlerden Ahmet Çelik, "Üzerimizdeki halatlar olmasa kurtulamazdık" dedi.