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Haberler Yaşam Metrelerce yükseklikte büyük panik! 12. katta mahsur kaldılar
Giriş Tarihi: 17.08.2021 17:58 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 18:00

Metrelerce yükseklikte büyük panik! 12. katta mahsur kaldılar

Antalya'da boyacılık yapan 2 kardeş, çalıştıkları apartmanın 12. katında inşaat iskelesinde asılı kaldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından asılı kaldıkları yerden üzerlerindeki emniyet kemerleri sayesinde kurtarılan kardeşler, ölümden kıl payı kurtuldu. Panik ve kurtarılma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. İskelede asılı kalan kardeşlerden Ahmet Çelik, "Üzerimizdeki halatlar olmasa kurtulamazdık" dedi.

Metrelerce yükseklikte büyük panik! 12. katta mahsur kaldılar

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1567. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 12. katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Metrelerce yükseklikte büyük panik! 12. katta mahsur kaldılar

Edinilen bilgiye göre boyacılık işi yapan Ahmet Çelik (21) ve İbrahim Çelik (20), kardeşler 12. katta inşaat iskelesinde bulundukları esnada elektrikler kesildi.

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Metrelerce yükseklikte büyük panik! 12. katta mahsur kaldılar

Elektriklerin kesilmesi ile iskelenin olduğu makaralardan biri arıza verdi. Dengesizleşen iskelede ise 2 kardeş mahsur kaldı. Olayı gören apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Metrelerce yükseklikte büyük panik! 12. katta mahsur kaldılar

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak vatandaşların da desteği ile kardeşlerin iş güvenliği için taktığı emniyet kemerlerine kanca takarak kurtarma operasyonuna başladı.

Metrelerce yükseklikte büyük panik! 12. katta mahsur kaldılar

Mahsur kalan kardeşler tek tek çatıya çıkartıldı. Bu sırada polis ekipleri, olası bir tehlikeye karşı apartmanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. 2 kardeş ise ölümden kıl payı kurtuldu.

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