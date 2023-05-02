Haberler Yaşam Metrobüste iğrenç olay: 16 yaşındaki kıza kabusu yaşattı! "Ani fren yapınca..."

Giriş Tarihi: 02.05.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 15:36

Metrobüste iğrenç olay: 16 yaşındaki kıza kabusu yaşattı! "Ani fren yapınca..."

İstanbul Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Büşra G. adlı küçük kızı metrobüste taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan Orhan E., hakkında mahkeme skandal bir karara imza attı. Sanık, "Metrobüs kalabalıktı. Ani fren yapınca ona yaklaştım" diyerek suçu metrobüse attı. Mahkeme, "Metrobüsün sıklıkla dolu olduğu bilinen bir gerçek. O gün de dolu olduğu ispatlandı" diyerek izahtan vareste bir şekilde sanığı beraat ettirdi. İstinaf Mahkemesi ise mağdur çocuğun samimi beyanına itibar ederek beraat kararını bozdu, sanığın pişmanlık göstermemesi ve inkara yönelik savunmasını dikkate alarak 3 yıllık cezada indirime de gitmedi.