Haberler Yaşam Michelin Yıldızı nedir, ne demek, nasıl ortaya çıktı, nasıl alınır? Michelin Yıldızı alan restoranlar Türkiye için açıklandı!

Giriş Tarihi: 12.10.2022 14:35 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 14:36

Michelin Yıldızı nedir, ne demek, nasıl ortaya çıktı, nasıl alınır? Michelin Yıldızı alan restoranlar Türkiye için açıklandı!

Michelin Yıldızı alan restoranlar Türkiye – İstanbul için sahiplerini buldu. Gündeme gelen ödülle ilgili olarak araştırmalara başlayanlar Michelin Yıldızı nedir, ne demek sorularına yanıt aramaya başladı. Yıldızın İstanbul'da belirlenen restoranlara verilmesi ardından Şef Fatih Tutak ismi de duyulur hale geldi. Büyük bir prestij göstergesi olan yıldıza dair tüm merak edilenler arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Michelin Yıldızı nasıl ortaya çıktı, neye göre verilir, nasıl alınır, hangi ülkelerde var? İşte, hikayesi ve tarihçesi hakkında merak edilenler…