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Haberler Yaşam Michelin Yıldızı nedir, ne demek, nasıl ortaya çıktı, nasıl alınır? Michelin Yıldızı alan restoranlar Türkiye için açıklandı!
Giriş Tarihi: 12.10.2022 14:35 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 14:36

Michelin Yıldızı nedir, ne demek, nasıl ortaya çıktı, nasıl alınır? Michelin Yıldızı alan restoranlar Türkiye için açıklandı!

Michelin Yıldızı alan restoranlar Türkiye – İstanbul için sahiplerini buldu. Gündeme gelen ödülle ilgili olarak araştırmalara başlayanlar Michelin Yıldızı nedir, ne demek sorularına yanıt aramaya başladı. Yıldızın İstanbul'da belirlenen restoranlara verilmesi ardından Şef Fatih Tutak ismi de duyulur hale geldi. Büyük bir prestij göstergesi olan yıldıza dair tüm merak edilenler arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Michelin Yıldızı nasıl ortaya çıktı, neye göre verilir, nasıl alınır, hangi ülkelerde var? İşte, hikayesi ve tarihçesi hakkında merak edilenler…

Michelin Yıldızı nedir, ne demek, nasıl ortaya çıktı, nasıl alınır? Michelin Yıldızı alan restoranlar Türkiye için açıklandı!

Michelin Yıldızı nedir, ne demek soruları Şef Fatih Tutak ile birlikte sorulmaya başladı. Yemek ve restoran işletmeciliği alanında büyük bir prestij anlamına gelen ödül Dünya'nın belli başlı ülkelerinde sayılı restorana verilmiş halde. Türkiye'de yapılan törenle Michelin Yıldızı alan restoranlar belli oldu. O restoranlardan biri Şef Tutak'ın restoranına verildi. İki yıldıza layık görülen Turk Fatih Tutak restoranı araştırma konusu oldu. Peki, Michelin Yıldızı nasıl ortaya çıktı, neye göre verilir, hikayesi nedir? İşte, detaylar…

Michelin Yıldızı nedir, ne demek, nasıl ortaya çıktı, nasıl alınır? Michelin Yıldızı alan restoranlar Türkiye için açıklandı!

MICHELIN YILDIZI ALAN RESTORANLAR İSTANBUL'DA AÇIKLANDI!

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme ödülü olan Michelin Rehberi, bugün İstanbul'da sahiplerini buldu.

En fazla 3 yıldız verilen sistemde Turk Fatih Tutak restoranı 2 yıldıza layık görüldü.

Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ise bir Michelin Yıldızı aldı.

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Michelin Yıldızı nedir, ne demek, nasıl ortaya çıktı, nasıl alınır? Michelin Yıldızı alan restoranlar Türkiye için açıklandı!

Şef Fatih Tutak sosyal medyadan insanların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bu prestijli ödülün şefin restoranını uluslararası boyutlara taşıması bekleniyor.

Michelin Yıldızı nedir, ne demek, nasıl ortaya çıktı, nasıl alınır? Michelin Yıldızı alan restoranlar Türkiye için açıklandı!

MICHELIN YILDIZI NEDİR?

Michelin Rehberi (Fransızca: Guide Michelin) veya Michelin Kırmızı Rehberi; Fransız araba lastiği üreticisi Michelin tarafından otel mutfaklarına ve restoranlara verilen bir prestij ödülüdür. Çeşitli kriterler çerçevesinde değerlendirilen işletmeler puanlanarak Michelin yıldızı adı verilen bir sistemle kategorize edilirler.

Michelin Yıldızı nedir, ne demek, nasıl ortaya çıktı, nasıl alınır? Michelin Yıldızı alan restoranlar Türkiye için açıklandı!

Bir lokantanın Michelin yıldızı kazanması veya yıldız sayısının artması o işletmeye uluslararası bir ün ve avantaj kazandırdığı gibi yıldızının düşürülmesi veya alınması ise ciddi bir itibar kaybına yol açmaktadır.

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