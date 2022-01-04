Michelin yıldızı nedir ve nasıl veriliyor? Michelin yıldızı kimlere verilir ve ne anlama gelir?

Michelin Rehberi, ilk defa 1889'da Fransa'da ortaya çıktı. Ancak o zamanlar bugünkü gibi dünyanın en iyi restoranlarını değerlendirmeyi amaçlamıyordu. Rehbere de adını veren otomobil lastiği şirketinin sahipleri Andre ve Edouard kardeşler tarafından hazırlanan ve şirketin ürünlerini satın alan araç sahiplerinin hayatını kolaylaştırmak için bazı ipuçlarını derleyen kırmızı bir kitapçıktı.

Andre ve Edouard kardeşler, sürücülerin güzel yemek yiyebilecekleri ve konaklayabilecekleri mekanların yanına "Buranın yemeği iyidir, mola vermeye değer" anlamında işaretler koyuyorlardı. 1926 yılından itibaren fine dining restoranların değerlendirilmesine geçildi. 5 yıl sonra 3 yıldızlı değerlendirme sistemi gündeme geldi. 1936 yılında da yıldız almaya uygun görülen restoranların uyması gereken kıstaslar netleştirildi.



Bir lokantanın Michelin yıldızı kazanması veya yıldız sayısının artması o işletmeye uluslararası bir ün ve avantaj kazandırdığı gibi yıldızının düşürülmesi veya alınması ise ciddi bir itibar kaybına yol açmaktadır.