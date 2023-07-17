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Haberler Yaşam Mide küçültme ameliyatı Rojin Elveren'in sonu oldu!
Giriş Tarihi: 17.07.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 08:38

Mide küçültme ameliyatı Rojin Elveren'in sonu oldu!

İstanbul Bağcılar'da özel bir klinikte mide küçültme ameliyatına giren 19 yaşındaki genç kız ameliyat masasında hayatını kaybetti. Kasiyerlik yapan Rojin Elveren'in acılı ailesi göz göre göre cinayet dedikleri olayla ilgili hastaneden ve doktordan şikayetçi oldu. Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor. Kolum kanadım kırıldı diyen baba Murat Elveren; "Kızımın EKG'sini çekmişler tahlillerinin sonucu daha gelmeden ameliyata başlamışlar. Kızımın atar damarını patlatmışlar. Kalbinde ritim bozukluğu çıkmış ona rağmen ameliyata almışlar. Bu göz göre göre bir cinayet. Bunun sorumluları en ağır cezayı çeksin. " ifadelerini kullandı.

Yunus Emre KAVAK
Mide küçültme ameliyatı Rojin Elveren’in sonu oldu!

İstanbul'da kasiyerlik yapan 19 yaşındaki Rojin Elveren, geçtiğimiz Çarşamba günü güle oynaya mide küçültme ameliyatı için gittiği hastaneden cansız bedeni çıktı. İddiaya göre babasıyla birlikte gittikleri Bağcılar'daki özel klinikte ameliyat öncesi tetkikler yapılmaya başlandı.

Mide küçültme ameliyatı Rojin Elveren’in sonu oldu!

Aynı yerde babası da EKG çektirdi. Babasına doktor yok sonucu daha sonra göreceğiz dedikleri öne sürülürken genç kız ameliyat için hazırlandı.

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Mide küçültme ameliyatı Rojin Elveren’in sonu oldu!

Babasının iddiasına göre genç kızın tahlilleri dahi çıkmadan ameliyat başladı. Ameliyat sırasında gelişen olumsuz durum sonrası da genç kız masadan kalkamadı. Aileyi arayıp kanaması durmuyor dediler.

Mide küçültme ameliyatı Rojin Elveren’in sonu oldu!

Birkaç saat sonra ise kızlarının hayatını kaybettiğini söyleyip başka bir açıklama yapılmadı. Doktor ve hastaneden şikayetçi olan acılı aile dün genç kızlarını toprağa verdi.

Mide küçültme ameliyatı Rojin Elveren’in sonu oldu!

"GÖZ GÖRE GÖRE CİNAYET"
Benim canım yandı başka kimsenin canı yanmasın evlat acısı çok büyük acı diyen baba Murat Elveren; "Hayatının baharında gencecik evladımı gelinlik giymeden toprağa verdim.

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