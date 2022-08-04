Mide küçültme ameliyatı sonu oldu: Kan kusarak öldü!

Yaşanan süreçte teyzesinin yoğun bakımda yaklaşık 2 ay kaldığını belirten Kocaman iddialarını şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte 20 günden fazla entübe yaptılar ve hiç uyanmadı. Biz Dr. Murat Akıcı'dan bilgi almak istedik ama ona ulaşamadık. Daha sonra başka bir hastaneye götürmek istediğimizi söyledik doktorun yardımcılarına onlarda bunu doktora iletmişler. Doktor Akıcı daha sonra bize telefon açıp hastanın oğluna tehditvari konuşup bana hitaben 'o dangalak ne biliyor da götürüyor, sadece paranızdan olursunuz. Biz zaten teyzem rahatsız olduğu için bu durumun maddi boyutunu hiç düşünmedik. Doktor 'hiçbir ölüm riski, hayati risk yok' diyerek bize bu şekilde güvence verdi. Ama güvence vermesine rağmen teyzem rahatsızlandı."





