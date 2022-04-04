Haberler Yaşam Milan Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Serie A Milan Bologna maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Giriş Tarihi: 04.04.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 15:30

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. 31. Haftanın yeni konukları Milan ve Bologna olacak. 66 puanla tabloda lider konumunda bulunan Milan, 33 puanda 13. Sırada yer alan Bologna takımını ağırlayacak. Dünyanın dört bir yanından takip edilen maç için "Milan Bologna maçı ne zaman, saat kaçta" soruları yanıt arıyor. Milan seriyi devam ettirmek için mücadele ederken Bologna, mağlubiyet zincirini kırmak için sahada olacak. Peki, Milan Bologna maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, Milan Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler…