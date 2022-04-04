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Haberler Yaşam Milan Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Serie A Milan Bologna maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
Giriş Tarihi: 04.04.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 15:30

Milan Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Serie A Milan Bologna maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. 31. Haftanın yeni konukları Milan ve Bologna olacak. 66 puanla tabloda lider konumunda bulunan Milan, 33 puanda 13. Sırada yer alan Bologna takımını ağırlayacak. Dünyanın dört bir yanından takip edilen maç için "Milan Bologna maçı ne zaman, saat kaçta" soruları yanıt arıyor. Milan seriyi devam ettirmek için mücadele ederken Bologna, mağlubiyet zincirini kırmak için sahada olacak. Peki, Milan Bologna maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, Milan Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler…

Milan Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Serie A Milan Bologna maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

AC Milan 8 maçlık galibiyet serisine bir yenisini daha eklemek istiyor. Bologna ise tabloda düşmemek ve galibiyet almak için mücadele verecek. İtalya Serie A 31. Haftada oynanacak Milan Bologna maçı, futbolseverlerin gündeminde. "Milan Bologna maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusu yanıt arıyor. Peki, Milan Bologna maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte muhtemel 11'ler ile müsabaka bilgileri…

Milan Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Serie A Milan Bologna maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

MİLAN BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan'ın ev sahipliği yapacağı maç 4 Nisan 2022 (bugün) oynanacak. Heyecanlı karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

MİLAN BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan Bologna maçı S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Milan Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Serie A Milan Bologna maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

MİLAN BOLOGNA MUHTEMEL 11'LER

Ac Milan:

Maignan

Calabria

Kalulu

Tomori

Hernandez

Tonali

Bennacer

Messias

Kessie

Leao

Giroud

Milan Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Serie A Milan Bologna maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Bologna:

Skorupski

Soumaoro

Medel

Theate

Hickey

Schouten

Svanberg

Dijks

Soriano

Arnautovic

Orsolini

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