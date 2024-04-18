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Haberler Yaşam Milli dalgıç Serkan Toprak kalp krizi geçirip ölmüştü: Kardeşinden acı haber geldi!
Giriş Tarihi: 18.04.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 14:34

Milli dalgıç Serkan Toprak kalp krizi geçirip ölmüştü: Kardeşinden acı haber geldi!

Muğla'da Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Acı olayın üzerinden sadece 9 gün geçti. Milli dalgıç Toprak'ın kardeşi Burak Toprak'tan da acı haber geldi: Ağabeyi ile aynı şekilde…

DHA
Milli dalgıç Serkan Toprak kalp krizi geçirip ölmüştü: Kardeşinden acı haber geldi!

Balıkesir'den bayram tatili için gittiği Muğla'nın Menteşe ilçesindeki babasına ait evde, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile 9 Nisan'da nefes egzersizi yapan Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, aniden rahatsızlandı.

Milli dalgıç Serkan Toprak kalp krizi geçirip ölmüştü: Kardeşinden acı haber geldi!

KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, tetkiklerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Serkan Toprak yaşamını yitirdi. Toprak'ın cenazesi Muğla'nın Menteşe ilçesinde toprağa verildi.

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Milli dalgıç Serkan Toprak kalp krizi geçirip ölmüştü: Kardeşinden acı haber geldi!

NEFES DARLIĞI YAŞADI… SONRA DA…

Toprak'ın kardeşi Burak Toprak da aynı kaderi paylaştı. Dün, Ankara'dan memleketi Muğla'ya gelmek üzere eşi Yasemin Toprak ve oğlu Mert Toprak ile yola çıkan Burak Toprak, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde nefes darlığı yaşadı.

Milli dalgıç Serkan Toprak kalp krizi geçirip ölmüştü: Kardeşinden acı haber geldi!

Eşi Yasemin Toprak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından otomobilinde ilk müdahalesi yapılan Burak Toprak'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Duran kalbi çalıştırılan Toprak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Milli dalgıç Serkan Toprak kalp krizi geçirip ölmüştü: Kardeşinden acı haber geldi!
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