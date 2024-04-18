Haberler
Yaşam
Milli dalgıç Serkan Toprak kalp krizi geçirip ölmüştü: Kardeşinden acı haber geldi!
Giriş Tarihi: 18.04.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
14:34
Milli dalgıç Serkan Toprak kalp krizi geçirip ölmüştü: Kardeşinden acı haber geldi!
Muğla'da Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Acı olayın üzerinden sadece 9 gün geçti. Milli dalgıç Toprak'ın kardeşi Burak Toprak'tan da acı haber geldi: Ağabeyi ile aynı şekilde…