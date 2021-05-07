Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Tam kapanmanın ardından yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Türkiye'de milyonlarca öğrenci ve velisi okullar açılacak mı, ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlayacak mı gibi soruların yanıtını arıyor. Bilindiği üzere son yapılan Kabine Toplantısı'nda okullar uzaktan eğitime geçti. Okullarla ilgili açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk açıklaması ile birlikte, okullar ne zaman açılacak, okullar açılacak mı sorularına yanıt verdi. Buna göre; Okullar ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları!