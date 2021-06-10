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Haberler Yaşam Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "Okullar ne zaman kapanıyor?" sorusuna yanıt! Bu yıl 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak, Karneler ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 10.06.2021 00:55 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 00:56

Milli Eğitim Bakanı 'tan "Okullar ne zaman kapanıyor?" sorusuna yanıt! Bu yıl 2021 başlayacak, Karneler ne zaman verilecek?

Milli Eğitim Bakanı tarafından , sorusu yanıt buldu. Normal şartlarda Nisan ayında uygulanacak olan ara tatil, bilindiği üzere sömestr'ın üç hafta sürmesi nedeniyle bu sene iptal edilmişti. İlkokul, lise ve ortaokul öğrencileri uzaktan eğitimlerinin ardından yüz yüze eğitime geçmenin heyecanı içindeyken geri sayımda başladı. Bakan Selçuk geçtiğimiz aylarda yaptığı son açıklaması ile tarihini duyurmuş ve Temmuz ayını işaret etmişti. Buna göre; okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? 2021 Karneler ne zaman verilecek? İşte MEB ile okullardaki son durum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Okullar ne zaman kapanıyor? sorusuna yanıt! Bu yıl 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak, Karneler ne zaman verilecek?

Binlerce öğrencinin gündeminde ve yaz tatili yer alıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı çalışmaları hız kazanırken MEB, nüfusun yüzde 70'inin aşılanması halinde eylülde yüz yüze eğitime geçmek için hazırlıklarını yapıyor. Öte yandan normalleşme kararlarıyla beraber okullarda yeni bir karar alınıp alınmayacağı merak edilirken karnelerin verileceği tarih gibi birçok konu araştırılıyor. Peki , başlıyor? 2021 Karneler ne zaman verilecek? İşte son bilgiler…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Okullar ne zaman kapanıyor? sorusuna yanıt! Bu yıl 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak, Karneler ne zaman verilecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okullar 2 Temmuz 2021 Cuma günü sona erecek bu tarihten sonra okullar kapanacak.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Okullar ne zaman kapanıyor? sorusuna yanıt! Bu yıl 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak, Karneler ne zaman verilecek?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenciler 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, isteyen velilere okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Okullar ne zaman kapanıyor? sorusuna yanıt! Bu yıl 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak, Karneler ne zaman verilecek?

YÜZ YÜZE EĞİTİMLE İLGİLİ SON DURUM!

Açıklamada, "Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir" denildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Okullar ne zaman kapanıyor? sorusuna yanıt! Bu yıl 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak, Karneler ne zaman verilecek?

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;

"Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır."

"1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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