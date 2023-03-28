Milli Piyango çekilişi ne zaman? MP TV canlı izle ekranı ile 29 Mart 2023 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı

10.000.000 TL'lik büyük ikramiye için gözler Milli Piyango bilet sorgulama ekranına çevrildi. MP TV canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar çekilişi canlı izleyebilecek. Her ay iki defa yapılan çekilişlerin bu ayın ikincisindeyiz. 9 Mart tarihli çekilişte büyük ikramiyeyi 502369 numaralı bilet kazanırken, 3 ve 7 amorti olarak belirlenmişti. Vatandaşlar, "Milli Piyango çekilişi ne zaman yapılacak?" sorusunu yöneltiyor. Milli Piyango 29 Mart 2023 sonuçları bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de erişime açılacak! İşte Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı