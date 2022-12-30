Milli Piyango sorgulama! 2023 Milli Piyango sonuçları listesi, yılbaşı özel çekilişi ikramiye bilet sorgulama

Milli Piyango sonuçları sorgulama… Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. 200 Milyon TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler merakla beklerken, çekilişe dair tüm ayrıntılar da netleşti. Milli Piyango Online resmi internet sitesinden duyurulacak olan Milli Piyango sonuçları bu adres altında da yer alacak. Milli Piyango sorgulama 2023 işlemiyle ise biletinizi saniyeler içerisinde kontrol edebileceksiniz. Peki, MPİ Milli Piyango sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, ikramiye öğrenme ve yılbaşı çekilişi bileti sorgulama sayfası!

Milli Piyango Sorgulama 2023: Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Detayları

Milli Piyango Online ile yapılacak olan yılbaşı özel çekilişi heyecanı bu yıl da sabah.com.tr'de yaşanacak. 31 Aralık tarihinde noter huzurundaki tarihi çekiliş hakkında tüm detaylar da belli oldu.

Milli Piyango Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 12:30'da başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek.

İşte tüm ayrıntılar;