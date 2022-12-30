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Haberler Yaşam Milli Piyango sorgulama! 2023 Milli Piyango sonuçları listesi, yılbaşı özel çekilişi ikramiye bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 30.12.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 11:13

Milli Piyango sorgulama! 2023 Milli Piyango sonuçları listesi, yılbaşı özel çekilişi ikramiye bilet sorgulama

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık'ta 12:30'da başlıyor. 200 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı tarihi gün için heyecan dorukta! Tam, yarım ve çeyrek bilet alarak zengin olma umuduyla bekleyenler, Milli Piyango sonuçları sonrası yılbaşı bileti sorgulama işlemini buradan yapabilecek. Milli Piyango sorgulama 2023 ile çeyrek, yarım ve tam biletler hızlı bir şekilde sorgulanacak. MPİ Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, Milli Piyango sorgulama, yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar listesi ekranı!

Milli Piyango sorgulama! 2023 Milli Piyango sonuçları listesi, yılbaşı özel çekilişi ikramiye bilet sorgulama

Milli Piyango sonuçları sorgulama… Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. 200 Milyon TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler merakla beklerken, çekilişe dair tüm ayrıntılar da netleşti. Milli Piyango Online resmi internet sitesinden duyurulacak olan Milli Piyango sonuçları bu adres altında da yer alacak. Milli Piyango sorgulama 2023 işlemiyle ise biletinizi saniyeler içerisinde kontrol edebileceksiniz. Peki, MPİ Milli Piyango sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, ikramiye öğrenme ve yılbaşı çekilişi bileti sorgulama sayfası!

Milli Piyango Sorgulama 2023: Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Detayları

Milli Piyango Online ile yapılacak olan yılbaşı özel çekilişi heyecanı bu yıl da sabah.com.tr'de yaşanacak. 31 Aralık tarihinde noter huzurundaki tarihi çekiliş hakkında tüm detaylar da belli oldu.

Milli Piyango Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 12:30'da başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek.

İşte tüm ayrıntılar;

Milli Piyango sorgulama! 2023 Milli Piyango sonuçları listesi, yılbaşı özel çekilişi ikramiye bilet sorgulama

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İÇİN SAAT VERİLDİ

31 Aralık tarihinde yapılacak olan büyük çekilişin başlangıç saati belli oldu. Noter huzurunda yapılacak olan yılbaşı özel çekilişi 12:30'da başlayacak. Akşam saatlerine kadar ise devam edecek ve MP TV'den canlı olarak yayınlanacak.

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Milli Piyango sorgulama! 2023 Milli Piyango sonuçları listesi, yılbaşı özel çekilişi ikramiye bilet sorgulama

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI

Milli Piyango İdaresi, 2023 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatlarını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Geçtiğimiz sene 120 TL'den satılan tam biletin bu sene ise 200 TL'den alınabileceği duyuruldu. Yarım ve çeyrek bilet fiyatları ise şöyle;

Tam bilet: 200 TL

Yarım bilet: 100 TL

Çeyrek bilet: 50 TL

Milli Piyango sorgulama! 2023 Milli Piyango sonuçları listesi, yılbaşı özel çekilişi ikramiye bilet sorgulama

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

  • 3 rakamı 3 kez çıktı
  • 2 rakamı 10 kez çıktı
  • 1 rakamı 9 kez çıktı
  • 7 rakamı 9 kez çıktı
  • 4 rakamı 7 kez çıktı
  • 5 rakamı 7 kez çıktı
  • 6 rakamı 7 kez çıktı
Milli Piyango sorgulama! 2023 Milli Piyango sonuçları listesi, yılbaşı özel çekilişi ikramiye bilet sorgulama

MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

  • 2021 yılında - 9876066
  • 2020 yılında - 9884757
  • 2019 yılında - 1358490
  • 2018 yılında - 9794035
  • 2017 yılında - 2796288
  • 2016 yılında - 0556013
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