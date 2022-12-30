Milli Piyango sorgulama! 2023 Milli Piyango sonuçları listesi, yılbaşı özel çekilişi ikramiye bilet sorgulama

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık'ta 12:30'da başlıyor. 200 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı tarihi gün için heyecan dorukta! Tam, yarım ve çeyrek bilet alarak zengin olma umuduyla bekleyenler, Milli Piyango sonuçları sonrası yılbaşı bileti sorgulama işlemini buradan yapabilecek. Milli Piyango sorgulama 2023 ile çeyrek, yarım ve tam biletler hızlı bir şekilde sorgulanacak. MPİ Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, Milli Piyango sorgulama, yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar listesi ekranı!