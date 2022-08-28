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Milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması! Genç kızı odasına çağırdı ve...
Giriş Tarihi: 28.08.2022 07:16
Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
07:18
Milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması! Genç kızı odasına çağırdı ve...
İstanbul Kağıthane'deki tekvando kursuna giden 17 yaşındaki genç kız, milli antrenör tarafından tacize uğradığını iddia etti. A.D. isimli kızın ablası soluğu antrenörün yanında aldı. Şikayet ederse yıllar süreceğine ilişkin söylemlerle karşılaşan aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu.