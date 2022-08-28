Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması! Genç kızı odasına çağırdı ve...
Giriş Tarihi: 28.08.2022 07:16 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 07:18

Milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması! Genç kızı odasına çağırdı ve...

İstanbul Kağıthane'deki tekvando kursuna giden 17 yaşındaki genç kız, milli antrenör tarafından tacize uğradığını iddia etti. A.D. isimli kızın ablası soluğu antrenörün yanında aldı. Şikayet ederse yıllar süreceğine ilişkin söylemlerle karşılaşan aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DİLEK YAMAN DEMİR
Milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması! Genç kızı odasına çağırdı ve...

17 yaşındaki A.D., İstanbul Kağıthane'deki bir tekvando kursuna gidiyordu. Yaklaşık 2 yıl önce başladığı kursta tekvando hocası İsmail K., milli hakemlik yapıyor ve kursta da baş antrenör olarak çalışıyordu.

Milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması! Genç kızı odasına çağırdı ve...

İddiaya göre İsmail K., son aylarda küçük kıza yönelik taciz içerikli hareketlerde bulunmaya başladı. 2021 yılı Temmuz ayından sonra genç kızı kendi odasına çağıran milli antrenör, genç kıza tacizde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması! Genç kızı odasına çağırdı ve...

MİLLİ ANTENÖRÜN TACİZ İDDİASI

Geçtiğimiz Aralık ayında Ankara'da bir maçtan döndükten sonra, diğer arkadaşlarının antrenmanda bulunduğu esnada yeniden genç kızın yanına gelen tekvando hocası, sevgili olmak gibi konulardan bahsederek mağdura kalp resimleri, "günaydın aşkım" şeklinde mesajlar gönderdiği belirlendi.

Milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması! Genç kızı odasına çağırdı ve...

Genç kız arkadaşlarıyla konuştuğunda ise kendilerinin de benzer tacizlere maruz kaldığını öğrendi. Genç kız yaşadıklarını ablasına anlattı.

Milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması! Genç kızı odasına çağırdı ve...

Abla, hocayla görüşmek üzere kursa gittiğinde ise yanlış anlaşılma olduğunu, şikayet ederlerse yıllar süreceğini söyledi. Abla duydukları sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

SON DAKİKA