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Haberler Yaşam Miraç Kandili duası! Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar nedir, bu gece neler yapılır?
Giriş Tarihi: 16.02.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 15:24

Miraç Kandili duası! Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar nedir, bu gece neler yapılır?

Miraç Kandili duası ve zikirleri, bu özel gecenin feyzini arttırmak için mutlaka tekrar edilmelidir. Kandil gecesinin faziletlerinden faydalanabilmek adına Miraç Kandili'nde okunacak dualar, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetler iyi bilinmelidir. Bu noktada Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar nedir, bu gece neler yapılır soruları yanıt aramaktadır. İşte Miraç Kandili duası, zikirleri ve ibadetleri…

Miraç Kandili duası! Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar nedir, bu gece neler yapılır?

Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve çekilecek zikirler kadar Yüce Allah'a sığınıp tövbe etmenin, af dilemenin ve dua etmenin de önemi büyüktür. Dua ve af kapılarının sonuna kadar açık olduğu Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve çekilecek zikirler kişinin Allah rızasını kazanmasına vesile olur. Peki, Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar nedir, bu gece neler yapılır? İşte Miraç Kandili duası, zikirleri, tesbihatı ve ibadetleri…

Miraç Kandili duası! Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar nedir, bu gece neler yapılır?

MİRAÇ KANDİLİ DUASI

Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:

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Miraç Kandili duası! Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar nedir, bu gece neler yapılır?

YA İLAHEL-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

Miraç Kandili duası! Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar nedir, bu gece neler yapılır?

EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur. Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!

Miraç Kandili duası! Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar nedir, bu gece neler yapılır?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR

"Allah'ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum." (Tirmizi, Daavat, 23)

"Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet." (İbn Mace, Dua, 5)

"Allah'ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle." (İbn Mace, 57)

"Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum." (Müslim, Dua, 72)

"Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl." (Tirmizi, Daavat, 124)

"Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım." (Nesai, İstiaze, 14)

"Allah'ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla." (Buhari, Daavat, 60)

"Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır.Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin.Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah'ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım." (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

"Allah'ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum." (Tirmizi, Daavat, 73)

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