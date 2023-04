Haberler Yaşam Moonbin öldü mü, neden ve nasıl öldü? Moobin kimdir, ne zaman öldü, ölüm sebebi ne?

Giriş Tarihi: 20.04.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 11:47

Güney Koreli K-pop yıldızı Moonbin ölümü milyonlarca hayranını derinden üzdü. Menajeri tarafından Seul'daki evinde ölü bulunan ünlü sanatçı, Astro grubunun üyesiydi. The Mermaid Prince S2, The Boys Over Flowers gibi ünlü Kore dizilerinde yer almıştı. Bu noktada "Moonbin neden öldü, ölüm sebebi ne?" soruları sanatçının hayranları tarafından sıklıkla aratılıyor. Henüz 25 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ölümü ardından Güney Kore'deki genç intiharlarının fazlalığı gündem haline geldi. Peki, Moonbin nasıl öldü? Moonbin kimdir, ne zaman öldü? İşte konu hakkında detaylar