Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Moonbin öldü mü, neden ve nasıl öldü? Moobin kimdir, ne zaman öldü, ölüm sebebi ne?
Giriş Tarihi: 20.04.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 11:47

Moonbin öldü mü, neden ve nasıl öldü? Moobin kimdir, ne zaman öldü, ölüm sebebi ne?

Güney Koreli K-pop yıldızı Moonbin ölümü milyonlarca hayranını derinden üzdü. Menajeri tarafından Seul'daki evinde ölü bulunan ünlü sanatçı, Astro grubunun üyesiydi. The Mermaid Prince S2, The Boys Over Flowers gibi ünlü Kore dizilerinde yer almıştı. Bu noktada "Moonbin neden öldü, ölüm sebebi ne?" soruları sanatçının hayranları tarafından sıklıkla aratılıyor. Henüz 25 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ölümü ardından Güney Kore'deki genç intiharlarının fazlalığı gündem haline geldi. Peki, Moonbin nasıl öldü? Moonbin kimdir, ne zaman öldü? İşte konu hakkında detaylar

Moonbin öldü mü, neden ve nasıl öldü? Moobin kimdir, ne zaman öldü, ölüm sebebi ne?

Moonbin öldü mü, neden ve nasıl öldü soruları sanatçının hayvanları tarafından sıkça soruluyor. Astro grubunun üyesi ve Kore dizilerinde oynayan Moonbin ölümü ile hayranlarını derinden üzdü. Daha önceden sanatçıyı tanımayanlar, Moonbin kimdir, kaç yaşında öldü sorularına yanıt arıyordu. Peki, Moonbin nasıl öldü, ölüm sebebi ne? İşte detaylar

Moonbin öldü mü, neden ve nasıl öldü? Moobin kimdir, ne zaman öldü, ölüm sebebi ne?

MOONBIN KİMDİR?

Moon Bin, 26 Ocak 1998'de Chungbuk Eyaleti, Cheonju'da doğdu. Eski bir YG Stajyeri ve rap yarışması Unpretty Rapstar'ın ikinci sezonunun finalisti olan Moon Sua adında küçük bir kız kardeşi var.

Hanlim Çoklu Sanat Okulundan mezun oldu.

Annesinin etkisiyle Moon Bin, 2004 yılında çocuk model ve Ulzzang olarak çıkış yaptı. 2006'da, TVXQ'nun "Balloons" adlı şarkısının klibinde yer aldı.

2009'da ilk oyunculuk rolünü Kim Bum'un oynadığı karakterin genç versiyonunu canlandırdığı Boys over Flowers adlı Kore dramasında gerçekleştirdi.

Moon Bin, beşinci sınıftan beri Fantagio stajyeri olarak eğitim gördü. Şirketin erkek grup projesi iTeen'e katıldı ve Fantagio tarafından iTeen Photo Test Cut ile tanıtılan ikinci stajyer oldu.

Astro ile ilk çıkışını yapmadan önce Moon Bin, grubun geri kalanıyla birlikte To Be Continued adlı bir web dramasında rol aldı.

Moon Bin, 23 Şubat 2016'da altı üyeli erkek grubu Astro'nun bir parçası olarak çıkış yaptı. İlk epleri Spring Up başlık şarkısı "Hide & Seek" dahil beş şarkı içeriyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Moonbin öldü mü, neden ve nasıl öldü? Moobin kimdir, ne zaman öldü, ölüm sebebi ne?

7 Eylül 2018'de, Moon Bin'in The Ultimate Watchlist of Latest Trends dizinde iki sezon boyunca yer alacağı açıklandı.

17 Ocak 2019'da Moon Bin'in Jung Oh-je karakteri ile Moments of Eighteen'de yer aldığı doğrulandı.

12 Kasım 2019'da Fantagio, sağlık nedenleriyle Moon Bin'in Blue Flame albümlerinin promosyonlarda yer almayacağını bildirdi.

14 Şubat 2020'de Moon Bin, diğer Astro üyeleriyle birlikte bir Vlive yayınında göründü ve artık grup ile promosyonlara devam edeceğini açıkladı.

4 Mart 2020'de Moon Bin, grup arkadaşı Yoon San-ha ve Verivery'den Kangmin ile birlikte Kore müzik programı Show Champion'un yeni sunucuları oldular. 12 Mart 2020'de, The Mermaid Prince web dizisinde başrol olarak yer alacağı açıklandı.

Moonbin öldü mü, neden ve nasıl öldü? Moobin kimdir, ne zaman öldü, ölüm sebebi ne?

26 Mayıs 2020'de Moon Bin, çevre dostu yemek pişirme programı Food Avengers'a katıldı.

Eylül 2020'de Moon Bin, Nerdy Cafe'nin modellerinden biri olarak seçildi. 14 Eylül 2020'de Moon Bin ve grup arkadaşı Yoon San-ha, ilk EP'leri In-Out ve başlık şarkıları "Bad Idea" ile Astro'nun alt grubu olarak çıkış yaptı. Alt grup ilk birinciliğini şarkı çıktıktan yaklaşık sekiz gün sonra kazandı. Böylelikle en hızlı birincilik kazanan alt grup unvanını aldılar.

Moonbin öldü mü, neden ve nasıl öldü? Moobin kimdir, ne zaman öldü, ölüm sebebi ne?

MOONBİN ÖLDÜ MÜ, NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

Güney Koreli erkek müzik grubu Astro'nun solisti ve sunucu Moonbin'in evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Polisin açıklamasına göre 25 yaşındaki Moonbin'in cansız bedeni yerel saatler 20.10 sularında bulundu.

Cinayet izleri bulunmadığı için polis, intihar olduğunu düşünüyor.

SON DAKİKA