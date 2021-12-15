Moringa bitkisi nedir? Moringa çayı faydaları nelerdir, ağacı nerede yetişir?

Antibakteriyel özellikte bir bitkidir. Özellikle kış mevsiminde gelişen grip gibi soğuk havaya bağlı olarak meydana gelen hastalıklara ve bu hastalıklar dolayısıyla söz konusu olan enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
Ödem söktürücü özellikte bir bitkidir. Bitkiden hazırlanan çayın düzenli olarak doktor bilgisi dahilinde tüketilmesi halinde, vücuttaki ödemin kısa sürede atılması sağlanır.
Sindirim sisteminin işlevlerini destekler. Bu sayede bağırsak parazitlerini yok eder ve mide şişkinliğini önler.
Moringa bitkisinden hazırlanan çayı, uzun süre tok tutar ve bu sayede gereksiz kalori alımının önüne geçer.
Bağırsak florasını dengeler.
Yüksek oranda içerdiği C vitamini sayesinde vücutta meydana gelen yararın kıssa sürede iyileşmesini sağlar.
MORİNGA BİTKİSİ NERELERDE KULLANILIR?
Tohumları Malezya'da fıstık olarak yenilir. Kalınlaşmış kökleri yaban turpu gibi yenilebilmektedir. Aşırı derecede besleyici olan yaprakları yeşillik olarak, salatalarda, sebze yemeklerinde yenilebilir. Zira yaprakları aynı ağırlıktaki portakalın 7 misli C vitamini, sütün 4 misli kalsiyum, havucun 4 misli A vitamini, sütün iki misli protein ve muzun 3 misli potasyum içerir. Bununla birlikte ağaç kalsiyum oksalat olarak yapraklarında kalsiyumu depolamakla bu türden kalsiyum depolama vücuda biraz yabancıdır, bununla birlikte şu ana kadar bir zararlı etkisi de tespit edilememiştir. Ancak böbrek taşı sorunu olanların oksalat sebebiyle bu bitkiyi dikkatli şekilde tüketmeleri veyahut beraberinde oksalatı engelleyici gıdalar almaları gerekmektedir. Yaprakları kurutulup toz haline getirilerek de tüketilebilir.Bu durumda bir çorba kaşığı toz 1-3 yaş arası çocukların kalsiyum ihtiyacının %40'ını,protein ihtiyacının %14'ünü,demir ihtiyacının %23ünü,A vitamini ihtiyacının büyük kısmını karşılar.6 çorba kaşığı toz ise hamilelik ve emzirme süresince bir kadının ihtiyaç duyduğu demir ve kalsiyum ihtiyacının çoğunu karşılar. Ayrıca Filipinler de v.s ülkelerde yaprakları çorba v,s yemek yapımında ve gıda endüstrisinde kullanılmaktadır. Yine yaprakları toz haline getirilip temizlik ve dezenfekte etmek içinde kullanılabilir. Tohumları %38-40 oranında kurumayan Ben (Oil) Yağı içerir; bu yağ resim,güzel sanatlarda boya içeriği olarak kullanıldığı gibi saat gibi hassas makinelerin yağlanmasında kullanılır. Bu yağ temiz, tatlı ve kokusuz olduğu için parfüm ve saç bakım ürünlerinde de kullanılır. Ağacı kereste olarak kullanılabildiği gibi; bahçelere çit olarak da kullanılabilir. Yağının çıkarılması sonrası kalan tohum posası ve tohumları anti bakterial özelliği sayesinde su dezenfektasyonu için belli miktarları aşmamak kaydıyla kullanılabilir. Buna ilaveten bitki gövdesi çeşitli ülkelerde kök boya olarak kullanılmaktadır.