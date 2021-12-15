Moringa bitkisi nedir? Moringa çayı faydaları nelerdir, ağacı nerede yetişir?

Toprak tercihi de bulunmamaktadır, genel olarak kuru kumlu topraklarda iyi yetişebilmektedir ancak en fakir topraklarda dahi yetişme kabiliyetide bulunmaktadır. Kuraklığa'da dayanıklı bir ağaçtır. Ağaç çok hızlı büyüme kabiliyetine sahiptir,ilk yıl 4 metre büyüyebilir eğer herhangi bir don v.s etkenle karşılaşmazsa sıcak iklimlerde ağacın 6-15 metre arası bir uzunluğa erişebildiği görülmüştür. Ancak kökü derine yaptığı için dar saksılarda yetişebilen bir ağaç olmayıp daha çok bahçelerde ve çok büyük saksılarda yetişebilme kabiliyetine sahiptir.

MORİNGA BİTKİSİ TÜRKİYE'DE NERELERDE VAR?

Gaziantep ve Giresun bölgelerinde deneme sahalarında ekimi yapılmaktadır.

MORİNGA ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Moringa bitkisi, içerisinde barındırdığı çeşitli vitamin ve mineraller sayesinde bağışık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Bu sayede hastalıklara yakalanma riskini önemli ölçüde azaltır. Bitkinin içerisinde potasyum, demir, kalsiyum gibi mineraller birlikte A ve C vitaminleri yoğun olarak bulunur.

Sindirim sistemini düzenler. Bu sayede kilo vermeye yardımcı olurken metabolizmayı da düzenler.

Kan şekerini düzenler. Dolayısıyla şeker hastalığını önleme noktasında önemli bir besin olarak değerlendirilir.