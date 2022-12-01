Haberler Yaşam Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin, motorin, mazot fiyatı: 1 Aralık bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 09:56

Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin, motorin, mazot fiyatı: 1 Aralık bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları güncel rakamlar her gün araç sahiplerinin gündemindeki yerini alıyor. İndirim ve zam haberleri son dakika takip ediliyor. Son 11 ayın en düşük seviyesini gören brent petrol pompa fiyatları üzerinde etkili oldu. Sene başından bu yana grafik hareketli seyrini sürdürüyor. LPG, benzin ve motorin fiyatı indirim haberleri ile konuşulmaya devam ediyor. Son olarak motorine indirim peş peşe geldi. Peki, 1 Aralık bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel akaryakıt, mazot, benzin, motorin fiyatları…