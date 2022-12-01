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Haberler Yaşam Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin, motorin, mazot fiyatı: 1 Aralık bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 09:56

Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin, motorin, mazot fiyatı: 1 Aralık bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları güncel rakamlar her gün araç sahiplerinin gündemindeki yerini alıyor. İndirim ve zam haberleri son dakika takip ediliyor. Son 11 ayın en düşük seviyesini gören brent petrol pompa fiyatları üzerinde etkili oldu. Sene başından bu yana grafik hareketli seyrini sürdürüyor. LPG, benzin ve motorin fiyatı indirim haberleri ile konuşulmaya devam ediyor. Son olarak motorine indirim peş peşe geldi. Peki, 1 Aralık bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel akaryakıt, mazot, benzin, motorin fiyatları…

Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin, motorin, mazot fiyatı: 1 Aralık bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel LPG, benzin ve motorin fiyatı indirim haberleri sonrası gündemdeki yerini koruyor. Brent petrolün çakılması ardından akaryakıt indirim haberleri araç sahiplerine müjde oldu. Pompaya yansıyan indirim pompa fiyatları üzerinde büyük etki yarattı. Motorin ve benzin fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde sorgulanıyor. Peki, 1 Aralık Perşembe güncel LPG, mazot, benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, ne kadar indirim geldi? İşte, yeni rakamlar…

Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin, motorin, mazot fiyatı: 1 Aralık bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİNE MAZOTA İNDİRİM PEŞ PEŞE GELDİ!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

15 Kasım 2022: Mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim

17 Kasım 2022: Benzine 77 kuruş indirim

19 Kasım 2022 : Benzin fiyatı için 75 kuruş indirim

24 Kasım 2022: Benzinin litre fiyatına 55 kuruş zam; motorin fiyatlarına 95 kuruş indirim

25 Kasım 2022: Benzine 46 kuruş indirim.

29 Kasım 2022: Motorine 82 kuruşluk indirim

30 Kasım 2022: Motorine 58 kuruluşluk indirim

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Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin, motorin, mazot fiyatı: 1 Aralık bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 1 Aralık 2022 Perşembe günü için sorgulanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncellendi.

İşte güncel benzin, motorin, akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin, motorin, mazot fiyatı: 1 Aralık bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İZMİR

Motorin fiyatı: 22,64 TL

Benzin fiyatı: 20,32 TL

LPG fiyatı: 10,54 TL

Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin, motorin, mazot fiyatı: 1 Aralık bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ANKARA

Motorin fiyatı: 22,58 TL

Benzin fiyatı: 20,31 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL

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