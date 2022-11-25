Haberler Yaşam Motosiklet yarışçısının ölümünde şok iddia: Mafya suç sonrası onları hızlıca kaçırsın istiyordu!

Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 10:29

Motosiklet yarışçısının ölümünde şok iddia: Mafya suç sonrası onları hızlıca kaçırsın istiyordu!

Kanlı olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı… Trafik ışıklarında duran lüks otomobile düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bayram Diril (28)'in Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 'Pist Şampiyonası' yarışmalarında çok kez ödül alan ve birinci olan motosiklet yarışçısı olduğu ortaya çıktı. Ablası Gülhan Diril, "Bayram küçükken motosiklet tamircisi olmak istedi. Daha sonra motosiklet sevdası vardı, yarışlara katıldı. Kardeşime mafya musallat oldu. Sürekli yarışlarda birinci oldukları için suç işlediklerinde kardeşlerimin kendilerini kurtarmalarını istiyorlardı. Birini öldürdükleri zaman yarışçı oldukları için hızlıca olay yerinden kendilerini götürmelerini istiyorlardı" diye konuştu…