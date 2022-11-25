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Haberler Yaşam Motosiklet yarışçısının ölümünde şok iddia: Mafya suç sonrası onları hızlıca kaçırsın istiyordu!
Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 10:29

Motosiklet yarışçısının ölümünde şok iddia: Mafya suç sonrası onları hızlıca kaçırsın istiyordu!

Kanlı olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı… Trafik ışıklarında duran lüks otomobile düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bayram Diril (28)'in Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 'Pist Şampiyonası' yarışmalarında çok kez ödül alan ve birinci olan motosiklet yarışçısı olduğu ortaya çıktı. Ablası Gülhan Diril, "Bayram küçükken motosiklet tamircisi olmak istedi. Daha sonra motosiklet sevdası vardı, yarışlara katıldı. Kardeşime mafya musallat oldu. Sürekli yarışlarda birinci oldukları için suç işlediklerinde kardeşlerimin kendilerini kurtarmalarını istiyorlardı. Birini öldürdükleri zaman yarışçı oldukları için hızlıca olay yerinden kendilerini götürmelerini istiyorlardı" diye konuştu…

Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA
Motosiklet yarışçısının ölümünde şok iddia: Mafya suç sonrası onları hızlıca kaçırsın istiyordu!

Tüyler ürperten olay, 13 Kasım günü saat 23.45 sıralarında, İmrahor Caddesi'ndeki trafik ışıklarında yaşandı… Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 'Pist Şampiyonası' yarışmalarında çok kez ödül alan ve birinciliği olan motosiklet yarışçısı Bayram Diril'in kullandığı 34 DJF 149 plakalı otomobil, trafik ışığının kırmızı yanması üzerine durdu.

Motosiklet yarışçısının ölümünde şok iddia: Mafya suç sonrası onları hızlıca kaçırsın istiyordu!

İddiaya göre, bu sırada motosikletli ve kar maskeli iki saldırgan otomobile silahla ateş etmeye başladı. Otomobil, karşı şeride geçerek kaldırıma çıktı. Bayram Diril saldırıda ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bayram Diril, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Motosiklet yarışçısının ölümünde şok iddia: Mafya suç sonrası onları hızlıca kaçırsın istiyordu!

Saldırıda aynı otomobilde bulunan bir kişi ise yara almadan kurtuldu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli ve maskeli iki kişinin yakalanması çalışma başlattı. Ablası Gülhan Diril, kardeşini öldürenlerin yakalanmasını istedi.

Motosiklet yarışçısının ölümünde şok iddia: Mafya suç sonrası onları hızlıca kaçırsın istiyordu!

"MOTOSİKLET SEVDASI VARDI, YARIŞLARA KATILIRDI"
Kardeşinin motosiklet tutkunu olduğunu söyleyen Gülhan Diril, "Kardeşim küçükken motosiklet tamircisinin yanında çırak olarak çalışmaya başladı. İstanbul'a geldiğimiz zaman maddi açıdan çok zor durumdaydık.

Motosiklet yarışçısının ölümünde şok iddia: Mafya suç sonrası onları hızlıca kaçırsın istiyordu!

Hepimiz tekstil atölyesinde çalıştık ama Bayram küçükken motosiklet tamircisi olmak istedi. Daha sonra motosiklet sevdası vardı, yarışlara katıldı.

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