Milli Piyango Online ile 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru burada!
ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.