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Haberler Galeri MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 24 Ekim 2020 bilet sorgulama motoru: Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

MPİ ile Çılgın çekiliş sonuçları 24 Ekim 2020 bilet sorgulama motoru: ile Çılgın açıklandı!

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için yeni dönemde de Çılgın sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 73 milyon TL ödüllü 24 Ekim Çılgın ve kazanan numaraları açıklandı. yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizde yer alan Sayısal Loto sonucu bilet sorgulama ekranı aracılığı ile bunu gerçekleştirebilirler. İşte, haftanın 73 milyon TL büyük ödüllü kazanan numaraları ve 24 Ekim Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 25.10.2020 07:46 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 07:46
Milli Piyango Online ile 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru burada!

Milli Piyango Online ile 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru burada!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile değişiklik gösteren ve ikramiyeleri artan 24 Ekim Çılgın çekilişi sonuçları ile sona erdi. tarafından haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 24 Ekim ekranı sabah.com.tr'de!

24 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ BİLET SORGULAMA MOTORU

Tam tamına 73 milyon TL büyük ödüllü Çılgın Sayısal Loto 24 Ekim çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden ve TV 8 ekranlarından 21.50'de yapıldı ve açıklandı.

İşte, 73 milyon TL büyük ikramiye ödüllü Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...

Milli Piyango Online ile 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru burada!

Milli Piyango Online ile 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru burada!

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 24 EKİM 2020

Çılgın çekilişinin 24 Ekim 2020 Cumartesi gününe ilişkin çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı.

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Milli Piyango Online ile 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru burada!

Milli Piyango Online ile 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru burada!

Haftanın kazanan numaraları şu şekilde oldu;

1, 13, 15, 27, 59, 75 ve joker 28

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Milli Piyango Online ile 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru burada!

Milli Piyango Online ile 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru burada!

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Milli Piyango Online ile 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru burada!

Milli Piyango Online ile 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru burada!

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

Milli Piyango Online ile 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru burada!

Milli Piyango Online ile 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru burada!

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

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