Milli Piyango Online ile 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru burada!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile değişiklik gösteren ve ikramiyeleri artan 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 24 Ekim MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

24 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ BİLET SORGULAMA MOTORU

Tam tamına 73 milyon TL büyük ödüllü Çılgın Sayısal Loto 24 Ekim çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden ve TV 8 ekranlarından 21.50'de yapıldı ve Sayısal Loto sonuçları açıklandı.

İşte, 73 milyon TL büyük ikramiye ödüllü Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...