MSB işçi alımı kura sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 89 farklı meslekten 1.115 işçi alımı için kura çekilişi 8 Aralık 2022 tarihinde yapıldı. Başvuruda bulunan binlerce aday, gözlerini kura sonuçları için gelecek açıklamalara çevirdi. MSB kura sonuçları isim listesi bilgileri PERTEM üzerinden erişime açılacak. Peki, MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 MSB kura sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi!