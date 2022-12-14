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Giriş Tarihi: 14.12.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 10:30

MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Milli Savunma Bakanlığı MSB kura sonuçları sorgulama ekranı

MSB işçi alımı kura sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 89 farklı meslekten 1.115 işçi alımı için kura çekilişi 8 Aralık 2022 tarihinde yapıldı. Başvuruda bulunan binlerce aday, gözlerini kura sonuçları için gelecek açıklamalara çevirdi. MSB kura sonuçları isim listesi bilgileri PERTEM üzerinden erişime açılacak. Peki, MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 MSB kura sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi!

MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Milli Savunma Bakanlığı MSB kura sonuçları sorgulama ekranı

MSB kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi için geri sayım devam ediyor. MSB 1.115 işçi alımı kura çekimi 8 Aralık 2022 tarihinde noter huzurunda yapıldı. Akabinde adaylar, kura sonuçları için Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına kilitlendi. Değerlendirme sürecinin ardından erişime açılacak MSB işçi alımı kura sonuçları ile sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi belli olacak. Bu noktada adaylar, MSB kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir sorularına yanıt arıyor. İşte, ayrıntılı bilgiler.

MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Milli Savunma Bakanlığı MSB kura sonuçları sorgulama ekranı

MSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 18 farklı ilde personel alımı başvuru işlemleri, 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 8 Aralık Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirildi.

MSB Personel Temin Diare Başkanlığı sayfasında "Kura sonuçlarının yayımlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ibaresi yer almaktadır.

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MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Milli Savunma Bakanlığı MSB kura sonuçları sorgulama ekranı

MSB KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

MSB kura çekimi sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Milli Savunma Bakanlığı MSB kura sonuçları sorgulama ekranı

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir.

Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Milli Savunma Bakanlığı MSB kura sonuçları sorgulama ekranı

MSB İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde,Sivas ve Tekirdağ illerinde MSB işçi alımı gerçekleştirecek.

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