MSÜ ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Türk Silahlı Kuvvetli bünyesinde yer almak isteyen adaylar MSÜ sınavına girecek. ÖSYM sınav takvimine göre 4 Nisan'da yapılacak olan sınavla alakalı olarak MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır gibi sorulara yanıt aranıyor. Normal şartlarda sınav tarihinden bir hafta önce Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav yerleri ve giriş belgelerinin açıklanması bekleniyor. Henüz net bir tarih gelmese de gözler MSÜ sınav giriş yerleri sorgulaması sürüyor. MSÜ sınav yerleri ile adayların kendilerini ilgilendiren sınava nerede katılım göstereceği belli olacak.