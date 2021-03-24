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MSÜ ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile sorgulama nasıl yapılır?

Türk Silahlı Kuvvetli bünyesinde yer almak isteyen adaylar MSÜ sınavına girecek. ÖSYM sınav takvimine göre 4 Nisan'da yapılacak olan sınavla alakalı olarak açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır gibi sorulara yanıt aranıyor. Normal şartlarda sınav tarihinden bir hafta önce ve giriş belgelerinin açıklanması bekleniyor. Henüz net bir tarih gelmese de gözler MSÜ sınav giriş yerleri sorgulaması sürüyor. MSÜ sınav yerleri ile adayların kendilerini ilgilendiren sınava nerede katılım göstereceği belli olacak.

Giriş Tarihi: 24.03.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 11:21
MSÜ ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

son günlerde adayların bir numaralı gündemi oluyor. 27 Ocak-23 Şubat tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar sınav giriş belgelerini sorgulamaya başladı. Gelecek hafta yapılacak olan sınav öncesi MSÜ sınav giriş belgesinin temin edilmesi gerekiyor. 2021 MSÜ sınv giriş belgelerinin bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından adayların erişimine sunulması beklenirken henüz net bir tarih gelmedi.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav giriş yerleri sorgulamaları son günlerde gündeme geliyor. Son olarak 4 Nisan'da yapılacak olan MSÜ sınav giriş belgesinin sınava bir hafta kala açıklanması beklenirken ilgili detaylar şöyle;

MSÜ ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 4 Nisan 2021 Pazar günü yüz binlerce adayın katılımıyla yapılacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

2021 henüz belli olmadı.

MSÜ sınav giriş belgesinin sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Bu noktada, MSÜ sınav giriş belgesinin Mart ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM'den gelecek açıklama sonrasında adaylar AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak hangi merkezlerde sınava gireceklerini sorgulayabilecekler.

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MSÜ ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

MSÜ HAKKINDA

, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

MSÜ ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.

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