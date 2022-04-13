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Haberler Yaşam MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSÜ 2022 sınav sonuçları için beklenen gün geldi çattı!
Giriş Tarihi: 13.04.2022 18:29 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 18:29

MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSÜ 2022 sınav sonuçları için beklenen gün geldi çattı!

MSÜ sınav sonuçları için kritik gün geldi çattı. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen adayların katılım sağladığı sınav bilindiği üzere 27 Mart Pazar günü 81 il genelinde düzenlenmişti. 165 dakikalık zorlu sınavın ardından "2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?"soruları yanıt aramaya başladı. Sınavın hemen sonrasında ÖSYM sınava iliş soru ve cevapları paylaşmıştı. Şimdilerde adaylar Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının sonuçlarına dair gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM ile sorgulama ekranı ve detaylar...

MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSÜ 2022 sınav sonuçları için beklenen gün geldi çattı!

MSÜ sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Ülke çapında ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda beklenen gün geldi. ÖSYM takviminde 14 Nisan 2022 tarihinde puanları adayların erişimine açacağını kaydetmişti. Hal böyleyken "2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?"soruları akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. 27 Mart tarihli sınava binlerce aday katılmış yayımlanan soru ve cevaplarla da puanlarını bir nevi hesaplamıştı. Peki, MSÜ sonuçları erişime açıldı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSÜ 2022 sınav sonuçları için beklenen gün geldi çattı!

ÖSYM TARİH VERDİ!

27 Mart 2022 Pazar günü yurt genelindeki sınav merkezlerinde düzenlenen MSÜ sınavı 165 dakika sürdü. Sınavın ardından sınav soruları ve cevapları paylaşıldı.

ÖSYM 2022 takvimi ile belirlenen tarihlere göre MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da yanıt buldu. İşte sınav sonuç tarihi…

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MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSÜ 2022 sınav sonuçları için beklenen gün geldi çattı!

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 14.04.2022 tarihine erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSÜ 2022 sınav sonuçları için beklenen gün geldi çattı!

MSÜ TABAN PUANLARI 2022

2022 MSÜ taban puanları henüz belli olmadı. 2021'de puan listesi şöyleydi:

MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSÜ 2022 sınav sonuçları için beklenen gün geldi çattı!

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

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