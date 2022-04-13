MSÜ sınav sonuçları için kritik gün geldi çattı. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen adayların katılım sağladığı sınav bilindiği üzere 27 Mart Pazar günü 81 il genelinde düzenlenmişti. 165 dakikalık zorlu sınavın ardından "2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?"soruları yanıt aramaya başladı. Sınavın hemen sonrasında ÖSYM sınava iliş soru ve cevapları paylaşmıştı. Şimdilerde adaylar Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının sonuçlarına dair gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM ile sorgulama ekranı ve detaylar...