MSÜ sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Ülke çapında ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda beklenen gün geldi. ÖSYM takviminde 14 Nisan 2022 tarihinde puanları adayların erişimine açacağını kaydetmişti. Hal böyleyken "2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?"soruları akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. 27 Mart tarihli sınava binlerce aday katılmış yayımlanan soru ve cevaplarla da puanlarını bir nevi hesaplamıştı. Peki, MSÜ sonuçları erişime açıldı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar...