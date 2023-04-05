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Haberler Yaşam MSÜ SINAV SONUÇLARI 2023 || ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihleri belli mi?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 13:01

MSÜ SINAV SONUÇLARI 2023 || ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihleri belli mi?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirildi ve herkesin gözü MSÜ sonuçları 2023'te. Sınavın sona ermesiyle birlikte soru ve cevap anahtarı yayımlandı. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan'a kadar sürecek ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu. Sınavdan başarıyla ayrılanlar, daha sonra boy ve kilo ölçümüne girecek. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar

MSÜ SINAV SONUÇLARI 2023 || ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihleri belli mi?

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir sorusu öğrenciler tarafından soruluyor. uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10'luk kısmı, 2 Nisan günü yapılan sınavdan sonra yayınlandı ve 12 Nisan'a kadar açık kalacak.

MSÜ SINAV SONUÇLARI 2023 || ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihleri belli mi?

2023 MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

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MSÜ SINAV SONUÇLARI 2023 || ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihleri belli mi?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 2 Nisan 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SINAV SONUÇLARI 2023 || ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihleri belli mi?

MSÜ 2023 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 20223 sınav takviminde Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi.

Takvime göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.

Ancak ÖSYM bazen belirttiği tarihten önce açıklayabiliyor. Sonuçlar açıklandığında sonuç görüntüleme ekranına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

MSÜ SINAV SONUÇLARI 2023 || ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihleri belli mi?

MSÜ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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