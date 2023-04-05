Haberler Yaşam MSÜ SINAV SONUÇLARI 2023 || ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihleri belli mi?

Giriş Tarihi: 05.04.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 13:01

MSÜ SINAV SONUÇLARI 2023 || ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihleri belli mi?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirildi ve herkesin gözü MSÜ sonuçları 2023'te. Sınavın sona ermesiyle birlikte soru ve cevap anahtarı yayımlandı. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan'a kadar sürecek ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu. Sınavdan başarıyla ayrılanlar, daha sonra boy ve kilo ölçümüne girecek. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar