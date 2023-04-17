MSÜ sonuçları açıklanma tarihi 2023! ÖSYM duyurdu! 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirildi ve öğrenciler MSÜ sınav sonuçları 2023 için bekleyişe geçti. ÖSYM sınav takvimi ve başvuru kılavuzu üzerinden "MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt alındı. Temel Soru Kitapçığı 12 Nisan akşamı erişime kapatıldı. 2022 taban puanları üzerinden öğrenciler hangi bölümlere girebileceğini öğrenmek istiyor. Astsubay Meslek Yüksekokulu için; kadın ve erkek adaylar Kara, Hava, Deniz Harp Okulu bünyesinde öğrenci olmak için hazırlanıyor. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte konu hakkında detaylar