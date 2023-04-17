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Haberler Yaşam MSÜ sonuçları açıklanma tarihi 2023! ÖSYM duyurdu! 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 09:27

MSÜ sonuçları açıklanma tarihi 2023! ÖSYM duyurdu! 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirildi ve öğrenciler MSÜ sınav sonuçları 2023 için bekleyişe geçti. ÖSYM sınav takvimi ve başvuru kılavuzu üzerinden "MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt alındı. Temel Soru Kitapçığı 12 Nisan akşamı erişime kapatıldı. 2022 taban puanları üzerinden öğrenciler hangi bölümlere girebileceğini öğrenmek istiyor. Astsubay Meslek Yüksekokulu için; kadın ve erkek adaylar Kara, Hava, Deniz Harp Okulu bünyesinde öğrenci olmak için hazırlanıyor. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte konu hakkında detaylar

MSÜ sonuçları açıklanma tarihi 2023! ÖSYM duyurdu! 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, kaç günde açıklanır sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. MSÜ sınav sonuç tarihi, ÖSYM tarafından duyuruldu ve vatandaşlar bekleyişe geçti. ÖSYM AİS üzerinden öğrenilebilecek olan sınav sonuçları sonucu öğrenciler tercihlerini yapacak. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

MSÜ sonuçları açıklanma tarihi 2023! ÖSYM duyurdu! 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

2023 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu.

Buna göre; MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

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MSÜ sonuçları açıklanma tarihi 2023! ÖSYM duyurdu! 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

MSÜ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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MSÜ sonuçları açıklanma tarihi 2023! ÖSYM duyurdu! 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

2023 MSÜ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

MSÜ sonuçları açıklanma tarihi 2023! ÖSYM duyurdu! 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

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