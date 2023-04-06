Haberler Yaşam AÇIKLANDI MI? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM sonuç ekranı ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama tarihi

Giriş Tarihi: 06.04.2023 20:55 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 20:55

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı gerçekleşti. Sırada MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu yanıt arıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan sınav soruları ve cevapları ile adaylar puanlarını hesaplamaya başladı. MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr sayfasında olacak. ÖSYM sonuç tarihi hakkında açıklama yaptı. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler…