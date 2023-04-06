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Giriş Tarihi: 06.04.2023 20:55 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 20:55

AÇIKLANDI MI? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM sonuç ekranı ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama tarihi

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı gerçekleşti. Sırada MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu yanıt arıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan sınav soruları ve cevapları ile adaylar puanlarını hesaplamaya başladı. MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr sayfasında olacak. ÖSYM sonuç tarihi hakkında açıklama yaptı. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler…

AÇIKLANDI MI? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM sonuç ekranı ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama tarihi

MSÜ sınavı sonuçları sorgulama ekranı bekleniyor. ÖSYM sınav takvimi üzerinde sınav günleri, sonuç tarihleri paylaşılıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan tarihinde gerçekleşti. Ardından sınav soruları ve cevap anahtarı adaylar ile paylaşıldı. MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, kaç günde açıklanır? İşte, detaylar…

AÇIKLANDI MI? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM sonuç ekranı ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama tarihi

2023 MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

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AÇIKLANDI MI? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM sonuç ekranı ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama tarihi

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 2 Nisan 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIKLANDI MI? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM sonuç ekranı ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama tarihi

MSÜ 2023 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 20223 sınav takviminde Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi.

Takvime göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.

Ancak ÖSYM bazen belirttiği tarihten önce açıklayabiliyor. Sonuçlar açıklandığında sonuç görüntüleme ekranına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

AÇIKLANDI MI? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM sonuç ekranı ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama tarihi

MSÜ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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