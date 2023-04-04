MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? ÖSYM’ MSÜ sonuçları 2023 için tarih verdi!

MSÜ sınav sonuçları sorgulama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. 2 Nisan 2023 Pazar günü düzenlenen sınava katılım sağlayan adaylar "MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. MSÜ sınav sonucu için tarih açıklaması geldi. ÖSYM, sonuçlar için Nisan ayının son haftasını işaret etti. MSÜ sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek olup adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İşte, 2023 MSÜ sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili son gelişmeler.