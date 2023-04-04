Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? ÖSYM' MSÜ sonuçları 2023 için tarih verdi!
Giriş Tarihi: 04.04.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 16:18

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? ÖSYM' MSÜ sonuçları 2023 için tarih verdi!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından 2 Nisan 2023 tarihinde düzenlendi. Söz konusu sınavın tamamlanmasının ardından sorular ve cevap anahtarı erişime açılırken MSÜ sonuçları için araştırmalar sürüyor. ÖSYM 2023 MSÜ sınav sonuçları için tarih verdi ve Nisan ayının sonunu işaret etti. Adaylar sınavdan geçtikleri takdirde kilo ve boy ölçümüne girmeye hak kazanacak. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı!

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? ÖSYM’ MSÜ sonuçları 2023 için tarih verdi!

MSÜ sınav sonuçları sorgulama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. 2 Nisan 2023 Pazar günü düzenlenen sınava katılım sağlayan adaylar "MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. MSÜ sınav sonucu için tarih açıklaması geldi. ÖSYM, sonuçlar için Nisan ayının son haftasını işaret etti. MSÜ sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek olup adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İşte, 2023 MSÜ sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili son gelişmeler.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? ÖSYM’ MSÜ sonuçları 2023 için tarih verdi!

2023 MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

2023 MSÜ sınavı soruları ve cevapları yayımlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? ÖSYM’ MSÜ sonuçları 2023 için tarih verdi!

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 2 Nisan 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? ÖSYM’ MSÜ sonuçları 2023 için tarih verdi!

MSÜ 2023 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 20223 sınav takviminde Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi.

Takvime göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.

Ancak ÖSYM bazen belirttiği tarihten önce açıklayabiliyor. Sonuçlar açıklandığında sonuç görüntüleme ekranına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? ÖSYM’ MSÜ sonuçları 2023 için tarih verdi!

MSÜ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA