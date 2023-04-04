MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? ÖSYM’ MSÜ sonuçları 2023 için tarih verdi!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından 2 Nisan 2023 tarihinde düzenlendi. Söz konusu sınavın tamamlanmasının ardından sorular ve cevap anahtarı erişime açılırken MSÜ sonuçları için araştırmalar sürüyor. ÖSYM 2023 MSÜ sınav sonuçları için tarih verdi ve Nisan ayının sonunu işaret etti. Adaylar sınavdan geçtikleri takdirde kilo ve boy ölçümüne girmeye hak kazanacak. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı!